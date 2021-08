Regardez Kit Harington jouer “Drops Of Jupiter” de Train sans savoir jouer du piano

La star de Game of Thrones, Kit Harington, est récemment apparue dans The Tonight Show, où il a mis en valeur ses talents d’acteur tout en interprétant “Drops of Jupiter” de Train.

Pendant des années, Fallon a essayé de lancer un segment intitulé “Straight Up Goes For It”, dans lequel l’invité célèbre interprète “Drops of Jupiter” sur un coup de tête. Tout le monde a dit non, jusqu’à ce que Harington se présente cette semaine et se lance vraiment. Il ne sait pas jouer du piano, mais c’est un si bon acteur qu’on peut à peine deviner qu’il fait semblant.

“Le croquis a été notre baleine blanche. Nous l’avons lancé pendant des années”, a déclaré Fallon. “Nous avons enfin quelqu’un qui a le courage de le faire. Il ne joue pas du piano d’ailleurs. Et il ne sait même pas vraiment chanter. Mais, il le fait parce qu’il est cool et il est drôle et il obtient il.” Voici l’incroyable vidéo :

Lorsqu’il s’est assis pour son interview avec Fallon, Harington a expliqué pourquoi il avait accepté de jouer le sketch dans ce qui était le 1 500e spectacle de Fallon.

“La partie sensible de mon cerveau, la partie qui a dit:” Vous n’êtes pas un chanteur. Vous n’avez aucun lien avec cette chanson, elle n’a aucun rapport avec tout ce dont vous parlez dans la série “, a déclaré ne pas faire ça”, a-t-il dit. “Mais il y avait une autre petite partie de mon cerveau, la partie qui me cause des ennuis, c’était du genre : ‘Mais et si tu étais brillant ?’ « Et si cela ouvrait de nouvelles perspectives de carrière dans le chant ? »”

Pourtant, Harington a reconnu qu’environ 10 secondes avant le début des choses, une pensée lui est entrée dans l’esprit. “Cette même petite partie de mon cerveau m’a dit : ‘Tu n’aurais pas dû faire ça'”, a-t-il dit en riant.

Harington joue dans la deuxième saison de la série télévisée Modern Love d’Amazon, qui vient d’être lancée le 12 août. Il sera également vu dans le prochain film MCU Eternals, qui sortira en novembre. En dehors de ces projets, Harington a récemment expliqué comment l’un de ses souvenirs préférés de Game of Thrones faisait pipi en Islande. Il a également récemment rappelé comment son travail sur Game of Thrones avait conduit à des problèmes de santé mentale.