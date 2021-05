Regardez Kobe Bryant, Tim Duncan et bien d’autres être intronisés au Basketball Hall of Fame

Le Naismith Basketball Hall of Fame a consacré samedi soir une classe de neuf personnes, avec pour vedette le regretté Kobe Bryant. Kevin Garnett, Tim Duncan, Tamika Catchings, Kim Mulkey, Barbara Stevens, Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich et Patrick Baumann ont également été intronisés au Temple de la renommée.

Bryant a été présenté par Michael Jordan, mais la légende des Chicago Bulls n’a pas pris la parole lors de la cérémonie. Au lieu de cela, Jordan a emmené la veuve de Bryant Vanessa Bryant sur le podium alors qu’elle rendait un hommage émotionnel à son mari. «Je n’ai pas de discours préparé par mon mari parce qu’il a lancé chaque discours», a-t-elle déclaré.

Vous pouvez regarder le discours complet de Vanessa Bryant ici:

«J’évitais toujours de féliciter mon mari en public, car j’avais l’impression qu’il recevait suffisamment d’éloges de ses fans du monde entier et que quelqu’un devait le ramener à la réalité», a déclaré Bryant. «En ce moment, je suis sûr qu’il rit au paradis, car je suis sur le point de le féliciter en public pour ses réalisations sur l’une des scènes les plus publiques.

«Je peux le voir maintenant, les bras croisés, avec un grand sourire disant: ‘N’est-ce pas une merde.’»

Voici quelques autres faits saillants du discours du Hall of Fame de Bryant:

J’aurais aimé que mon mari soit là pour accepter ce prix incroyable. Lui et Gigi méritent d’être ici pour en témoigner. Gigi serait si fière de voir son papa être inscrit au Temple de la renommée du basket-ball. Je sais qu’il avait vraiment hâte d’être ici. Il a demandé au Temple de la renommée d’ajouter spécifiquement un sixième billet pour Capri. Il était si heureux.

Kobe était unique en son genre. Il était spécial. Il était humble, hors du terrain, mais plus grand que nature.

Kobe a joué sur blessure après blessure. Pour n’en nommer que quelques-uns, il s’est fait administrer des intraveineuses à la mi-temps pour jouer avec l’intoxication alimentaire et la grippe. Il a joué avec un nez cassé. Il avait un doigt cassé et l’avait remis en place, juste assez pour terminer le match. Il a également appris à utiliser sa main gauche pour jouer le reste de la saison pendant que son doigt guérissait. Il est même passé aux lancers francs, avec un Achille déchiré et a quitté le terrain seul.

Je n’oublierai jamais le regard qu’il m’a lancé en quittant le terrain ce match. Je savais que c’était mauvais. La foule applaudissait et je rassurais Natalia et Giana que papa irait bien, comme n’importe quelle autre blessure.

Merci de ne jamais manquer un anniversaire, un récital de danse, une remise de prix à l’école, un spectacle et raconter, ou tous les jeux auxquels nos filles ont joué et votre emploi du temps permis. Merci d’avoir accordé la priorité à votre amour pour notre famille. Merci d’avoir apporté tant de joie dans nos vies et de joie aux gens du monde entier. Merci de nous avoir inspirés à être meilleurs que nous ne l’étions la veille. Merci de m’avoir appris, à moi et à nous tous, à faire passer la joie d’autrui avant la nôtre. Merci d’être si désintéressé et aimant avec un cœur d’or. Merci de ne jamais vous prendre trop au sérieux. Merci pour votre sens de l’humour. Merci pour votre esprit.

Merci de ne jamais me dire non et de me laisser toujours faire ce que je veux, la plupart du temps. Merci d’être patient et facile à vivre. Merci de m’avoir laissé éclater votre bulle chaque fois que j’en ai l’occasion. Merci d’avoir gracieusement accepté tous mes durs retours. Merci de les avoir renvoyés.