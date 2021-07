Regardez Korn jouer son premier spectacle avec le bassiste de Suicidal Tendencies Roberto ‘Ra’ Díaz

CORN a joué son premier spectacle avec Roberto “Ra” Diaz (TENDANCES SUICIDAIRES) hier soir (vendredi 16 juillet) au Bouleversement festival à Grand Rapids, Michigan. Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous (avec l’aimable autorisation du “BREWtally Speaking” Podcast).

Diaz remplit pour Reginald “Champ” Arvizu au CORNtournée en cours. champêtre a annoncé le mois dernier qu’il s’absenterait du trek afin de “guérir” après “s’être rabattu” sur certaines de ses “mauvaises habitudes”.

“Nous apprécions vos aimables paroles de soutien en réponse à la récente mise à jour de la tournée à propos de @Fieldykorn”, CORN a écrit dans un article sur les réseaux sociaux le 12 juillet. “Alors que notre frère met du temps à guérir, nous voulions vous faire savoir que nous amenons notre ami @Ra_Diaz de @SuicidalTendencies avec nous cet été pour compléter CORN devoirs de basse. Nous avons tous répété pour nous préparer à apporter la chaleur, et nous avons hâte de vous voir le mois prochain.”

Le 21 juin, champêtre a annoncé son absence du trek, écrivant dans une mise à jour sur les réseaux sociaux : « À tous CORN fans du monde entier. Au cours des 6 dernières années, j’ai dû faire face à des problèmes personnels qui m’ont parfois fait retomber sur certaines de mes mauvaises habitudes et ont causé des tensions avec les gens autour de moi. On m’a suggéré de prendre un peu de temps pour guérir. Je vais respecter ce qu’on m’a demandé et prendre ce temps. Malheureusement vous ne me verrez pas sur scène avec mon groupe. Je vais travailler pour éliminer les mauvaises habitudes de mon système. En attendant, je resterai créatif pour garder mon esprit et mon âme au bon endroit.

“Je suis reconnaissant pour tout votre soutien, votre patience et votre compréhension, car nous avons tous quelque chose à régler.

“Jonathan, Munky, Rayon et Diriger, je t’aime et je ne veux apporter aucune tension ou mauvaise humeur au cercle.”

Peu de temps après, CORNles médias sociaux officiels de partagé champêtre, accompagnée du message suivant : « Nous aimons et soutenons notre frère, champêtre. La santé et la famille passent toujours en premier.”

En mai, CORN a annoncé une tournée d’été aux États-Unis avec des invités spéciaux TACHES à toutes les dates. Produit par Pays vivant, la sortie d’un océan à l’autre de 28 villes débutera le 5 août à West Palm Beach, en Floride et fera des arrêts à Long Island, Détroit, Irvine, Phoenix, Austin et plus encore, avant de se terminer par une performance au Dos Equis de Dallas. Pavilion le 21 septembre. De plus, les deux groupes se produiront à Louisville, Kentucky’s Plus fort que la vie fête le 23 septembre.

De retour en 2017, METALLIQUE bassiste Robert Trujillofils alors âgé de 12 ans Tye Trujillo rempli à la basse pour CORNtournée en Amérique du Sud après champêtre n’a pas pu faire les spectacles en raison de “circonstances imprévues”.

champêtreles mémoires de 2009, “J’ai la vie : mon parcours de toxicomanie, de foi, de récupération et de Korn”, a détaillé ses luttes contre la toxicomanie et l’alcoolisme pendant CORNses premières années et comment il est devenu un chrétien né de nouveau pour l’aider à reprendre sa vie en main et à devenir sobre.

champêtre‘s ENCORE BIEN side project sort son troisième album, “Miracle surnaturel”, Septembre dernier.

CORNle dernier LP de , “Le néant”, arrivé en septembre 2019 via Roadrunner/Elektra. La suite de 2016 “La sérénité de la souffrance” a de nouveau été produit par Nick Raskulinecz.



