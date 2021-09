Regardez Kyle Brandt révéler le premier aperçu et la date de sortie de la saison 3 de «10 questions»

Un podcast sportif populaire revient très bientôt. Jeudi, Kyle Brandt, co-animateur de l’émission Good Morning Football de la NFL, a annoncé que son podcast 10 Questions revient pour une troisième saison le 6 octobre. Il est présenté dans une nouvelle bande-annonce qui montre les invités/concurrents du nouvelle saison qui comprend Eli Manning, Nate Burleson et Dennis Quaid. La saison 3 de 10 Questions sera disponible sur Spotify et sur le site The Ringer. Brandt a également révélé que les saisons 1 et 2 de 10 questions sont disponibles partout où vous obtenez votre podcast.

Plus tôt ce mois-ci, PopCulture.com a récemment rencontré Brandt et a fait le point sur la saison 3 de 10 questions. “Nous le réservons dès maintenant”, a-t-il déclaré. “Nous avons évidemment fait deux saisons et la saison trois sera de retour. Nous recherchons toujours quelqu’un pour avoir un score parfait. Nous n’avons jamais eu quelqu’un pour obtenir 10 sur 10.” Comme le titre de l’émission l’indique, Brandt pose à son invité 10 questions et qui leur sont toutes liées d’une manière ou d’une autre et bien que personne n’ait répondu correctement aux 10 questions, il y en a eu quelques-unes pour se rapprocher de la marque.

“Nous avons quelques neuf”, a révélé Brandt. “Josh Allen des Bills a obtenu un neuf. Alex Smith a obtenu un neuf. Nous n’avons jamais eu un 10. Et nous recherchons toujours ce 10. Et nous avons des gens assez fascinants qui sont très compétitifs et qui arrivent dans la saison trois . C’est la meilleure partie. Ce n’est pas seulement un podcast où vous vous asseyez et mâchez la graisse et parlez et racontez des histoires. ”

Les autres invités à apparaître sur 10 Questions sont Aaron Rodgers, Paul Rudd, Erin Andrews, Michael Strahan, Rob Gronkowski et Camille Kostek, pour n’en nommer que quelques-uns. Et en raison de l’aspect compétitif du podcast, 10 Questions est dans une ligue à part.

“Il est impossible que je fasse quelque chose à moins que ce ne soit original”, a déclaré Brandt dans une autre interview avec PopCulture plus tôt cette année. “J’ai travaillé dans le sport assez longtemps et j’ai côtoyé suffisamment de gens et de célébrités pour savoir que si vous exploitez leur compétitivité, ils l’apporteront. Ils font un million d’interviews et répondent à la même question sur la même chose.