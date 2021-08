Regardez la bague de fiançailles de Katie Thurston [FOTOS]

ABC Proposition de mariage de Katie Thurston et Blake Moynes.

Katie Thurston est fiancée !

La star de “The Bachelorette” a accepté une proposition de son dernier prétendant, Blake Moynes, lors de la finale de la saison 17 de l’émission de rencontres ABC. Après avoir dit à son dernier garçon : “C’est le début de l’éternité”, la star de “Bachelorette” est partie au coucher du soleil en femme fiancée.

Maintenant, tous les yeux sont rivés sur sa bague, gracieuseté du joaillier résident de Bachelor Nation, Neil Lane. Sauf qu’il n’était pas là.

Lane s’est inscrit via Facetime, probablement en raison de la pandémie de COVID-19, mais c’est la co-animatrice et mentor de “Bachelorette” Tayshia Adams qui s’est assise avec Moynes pour acheter sa bague au complexe du Nouveau-Mexique où elle a été filmée. plein de roses. à. Après avoir examiné plusieurs fusées éclairantes de diamants, le gestionnaire canadien de la faune a choisi la bague parfaite pour la star de “The Bachelorette”.

Découvrez les photos de la bague de Thurston ci-dessous :

Lane a dit à E! La bague en platine fabriquée à la main de News Thurston présente un diamant de forme ovale qui “est serti au centre dans un motif de couronne et un halo de diamants caché”. La bande de la fusée est ornée de “plus de 90 petits diamants ronds pour un poids total de trois carats”, a noté le point de vente.

Bien qu’il ait raté le choix de bague en personne cette année, Lane a déclaré à Hollywood Life qu’il était “tellement spécial” de rencontrer les deux derniers hommes chaque saison.

“Vous avez affaire à ces gars qui ont rencontré l’amour de leur vie”, a expliqué le célèbre joaillier. « A cette époque, ils sont plus amoureux. Ils regardent six anneaux qu’ils n’ont jamais regardés auparavant et essaient de décider. Nous tournons pendant un bon moment et ce que nous voyons à la télévision dure probablement cinq à dix minutes. Mais c’est quelque chose de très émotionnel.

Katie a raillé les fans en montrant son doigt sans bague

La bague de Thurston, ou son absence, a été une “chose” toute la saison. Les fans de “Bachelorette” n’étaient pas sûrs des résultats de la saison de Thurston plus tôt cette année lorsqu’il a partagé une vidéo sur son histoire Instagram qui se moquait de son doigt sans bague. Le 29 avril, la star d’ABC a posé dans un bikini vert alors qu’elle était sur un bateau et s’est assurée de montrer son doigt nu.

“Ma famille essaie de trouver une bague”, a-t-il légendé le clip, selon Life & Style.

Le roi des spoilers “Bachelor” Reality Steve Carbone a gâché très tôt la nouvelle des fiançailles de Thurston avec Blake Moynes, et cela a apparemment été confirmé récemment lorsqu’elle a été surprise avec un peu de paillettes sur sa bague de fiançailles après qu’une photo a été divulguée sur Reddit après le tournage du spécial « After the Final Rose » en juillet.

Clare Crawley a eu un bref passage entre célibataires, mais a reçu la plus grande bague de fiançailles de l’histoire de la franchise

La franchise “The Bachelor” distribue des bagues depuis près de 20 ans, et le cierge magique de Thurston semble être conforme à la taille habituelle des pierres précieuses de Neil Lane données aux futures petites amies de Bachelor Nation. Selon Life & Style, les diamants de l’émission mesurent en moyenne entre 3 et 4 carats, mais la plus grande bague de l’histoire de la franchise a été donnée à Clare Crawley, dont le rocher Dale Moss était de 5 carats. Le diamant taille radiant encadré de diamants décoratifs et d’un anneau incrusté est estimé à plus de 100 000 $, a noté le magasin.

Bien sûr, si un engagement de Bachelor Nation échoue, la bague aussi. L’ancien animateur Chris Harrison a dit un jour à Entertainment Weekly : « Il y a une règle, je ne sais pas ce que c’est, honnêtement, quel est le contrat, mais après un certain nombre d’années ou autre, vous pouvez le garder de toute façon. Mais si c’est comme des mois, alors, vous savez… revenez. “

