Regardez la bande-annonce Apple TV+ de « The Shrink Next Door », avec Will Ferrell et Paul Rudd

Apple TV+ a publié aujourd’hui la bande-annonce complète de la prochaine série limitée dramatique de comédie noire « The Shrink Next Door ». La série sera diffusée le 12 novembre.

Avec Will Ferrell et Paul Rudd, et Kathryn Hayn dans un second rôle, « The Shrink Next Door » est basé sur l’histoire vraie d’un thérapeute qui apprend à connaître un patient (riche), franchit progressivement les frontières éthiques et morales et profite finalement de lui.

Vous reconnaîtrez peut-être l’histoire du podcast populaire True Crime du même nom. Apple publiera les trois premiers épisodes de la série le 12 novembre, le reste de l’émission étant diffusé chaque semaine.

Regardez la bande-annonce ici :

