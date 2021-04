Regardez la bande-annonce de l’émission télévisée de Dave Grohl avec maman Virginia, “ Du berceau à la scène ”

“Du berceau à la scène”, la nouvelle série documentaire animée par l’ancien NIRVANA batteur et courant FOO FIGHTERS chanteur Dave Grohl et sa mère Virginie Hanlon Grohl, sera présenté en première le jeudi 6 mai le Paramount +.

La série en six parties, dirigée par Dave Grohl, sera basé sur un livre qui Virginie publié en 2017 appelé “Du berceau à la scène: histoires de la mère qui a ébranlé et élevé les stars du rock”. Il racontera des histoires sur la relation particulière entre les musiciens à succès et leurs mamans. Chaque épisode met en vedette un interprète célèbre et sa mère ainsi que Dave et Virginie. Ça vient de Productions Live Nation et Contenu Endeavour.

Les invités qui doivent apparaître dans l’émission comprennent IMAGINE DRAGONS‘ Dan Reynolds et sa mère Christene, Pharrell et Dre Carolyn Williams, Miranda et Bev Lambert, Brandi et Teresa Carlile, À M et Mary Morello et SE RUERde Geddy Lee avec sa mère Mary Weinrib.

“Je suis parti sur la route avec mon fils David pour explorer les histoires de mères de musiciens, ” Virginie a déclaré dans une nouvelle bande-annonce de la série.

Dave a ajouté: “Je crois que la relation entre un musicien et sa mère est si importante parce que c’est le fondement de leur compréhension de l’amour, qui est sûrement la plus grande muse de chaque artiste

«Avoir l’opportunité de parcourir le pays et de raconter les histoires de ces femmes incroyables derrière le rideau a non seulement éclairé la musique qu’elles ont inspirée, mais m’a également fait apprécier l’amour que ma propre mère, ma meilleure amie, m’a donnée. . Il va sans dire que nous sommes tous redevables aux femmes qui nous ont donné la vie. Car sans elles, il n’y aurait pas de musique. “

La série a été annoncée à Paramount +événement de lancement de février par Chris McCarthy, président de Groupe MTV Entertainment.

“Du berceau à la scène: histoires des mères qui ont ébranlé et élevé les stars du rock” comportait des entrevues qui Virginie Hanlon Grohl dirigée avec 18 mères de rock, dont des mamans de musiciens comme Lee et Morello. Le livre contenait également des entretiens avec les mères de BEASTIE GARÇONS‘ Mike D, Miranda Lambert, MARRON 5de Adam Levine et la fin Amy Winehouse.

Dave Grohl a écrit l’avant-propos de “Du berceau à la scène: histoires des mères qui ont ébranlé et élevé les stars du rock” dans lequel il a écrit que l’entretien avec Janis Winehouse “frappe près de chez nous car il existe des parallèles entre Amy et Kurt [Cobain]. “

Amy Winehouse et Kurt Cobain tous deux sont décédés à l’âge de 27 ans après avoir lutté contre la célébrité et la toxicomanie.

Virginie Raconté Pierre roulante qu’avant d’écrire le livre, elle a été surprise de voir à quel point il était rare de rencontrer des mères d’autres rock stars lors des spectacles de leurs enfants. Elle a ajouté à propos des mamans qu’elle a interviewées: «Elles ont toutes dit: ‘Oh, il n’y a rien d’intéressant à mon sujet sauf mon fils ou ma fille.’ Et puis il s’est avéré que ce n’était pas du tout vrai. ”



