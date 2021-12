Regardez la bande-annonce du documentaire Le meurtre de Gabby Petito

Pour la première fois depuis sa mort, les plus proches Gabby petito mettent en lumière sa vie dans un prochain documentaire.

Le meurtre de Gabby Petito: vérité, mensonges et médias sociaux, qui sera disponible en streaming sur Peacock à partir du vendredi 17 décembre, donnera un aperçu de l’histoire de Petito, des questions sans réponse sur son cas et de la conclusion dévastatrice. Dans leur première interview documentaire, les parents et les beaux-parents de Gabby réfléchissent à la vie de leur fille, notamment en partageant des souvenirs d’enfance et des détails jamais vus auparavant.

« C’était comme le cauchemar de tous les parents », le beau-père de Gabby, Jim Schmidt, se souvient dans la bande-annonce. « Juste comme, en un éclair de seconde. Elle est partie, elle a disparu. »

La disparition de la YouTubeuse de 22 ans a attiré l’attention nationale après que ses parents ont signalé sa disparition le 11 septembre. 11. Petito et son fiancé de 23 ans, Blanchisserie Brian, a entrepris un voyage à travers le pays à travers l’ouest des États-Unis des mois auparavant, le couple documentant leurs voyages sur Instagram et YouTube. Cependant, en sept. Le 1er, Laundrie est rentré seul chez lui en Floride dans le camping-car de Petito.