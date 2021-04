Regardez la bande-annonce du documentaire Summer Of Soul de Questlove

Questlove se prépare pour la sortie de ses débuts de réalisateur avec un documentaire Summer Of Soul, et maintenant une bande-annonce du film attendu est sortie. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Avec un titre complet de Summer of Soul (… Ou, When the Revolution Could Not Televised), le documentaire parle du Harlem Cultural Festival de 1969 – autrement connu sous le nom de «Black Woodstock» – qui a eu lieu le même été que Woodstock.

La bande-annonce a d’abord été créée lors de la 93e cérémonie des Oscars, pour lequel Questlove a servi de producteur de musique.

Des images du festival de 1969 se sont déroulées dans un sous-sol pendant 50 ans, avec des performances de Nina Simone, Stevie Wonder, BB King, Mahalia Jackson et plus encore.

Dans une déclaration adressée à IndieWire, Questlove – de son vrai nom Ahmir Khalib Thompson – a exprimé son choc que les images de l’événement soient restées invisibles depuis si longtemps.

«Personnellement, je vis une vie où les rassemblements musicaux et les moments musicaux définissent ma vie», a-t-il déclaré. «Que se serait-il passé si cela avait été autorisé à prendre place à la table? Quelle différence cela aurait-il fait dans ma vie? C’est le moment qui a éteint tout doute que j’avais sur le fait que je pouvais le faire.

Le film a été présenté en première à Sundance plus tôt cette année, où il a remporté le Grand Prix du Jury et le Prix du Public dans la catégorie documentaire américain.

En plus de Summer of Soul, le batteur de The Roots a également été invité à réaliser un documentaire centré sur le musicien et producteur Sly Stone, dont le groupe Sly and the Family Stone a également joué au Festival culturel de Harlem en 1969.

En outre, Questlove devrait également publier son sixième livre Music Is History en octobre, dans lequel il explorera une chanson par an pour chaque année depuis 1971.

On ne sait pas quelles chansons seront couvertes, mais un communiqué de presse du livre indiquait qu’il explorerait «comment l’identité noire s’est remodelée pendant l’ère de la blaxploitation, […] le caractère à la chaîne du disco et son hostilité au génie noir, [and] sa propre jeunesse en tant que fan de pop et ce que cela lui a appris sur l’Amérique.

Summer of Soul est sur le point de frapper les cinémas américains et un service de streaming Hulu en juillet.