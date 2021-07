Regardez la bande-annonce du nouveau documentaire de Hbo ‘Woodstock 99: Peace, Love, And Rage’

HBO‘s “Woodstock 99 : paix, amour et rage”, le premier film de la Boîte à musique série, réalisée par Prix ​​du grenier (“Amour, Antosha”) et exécutif produit par Bill Simmons (HBO‘s “André le géant”, “Showbiz Kids”), raconte l’histoire de Woodstock 99, un festival de musique de trois jours promu pour faire écho à l’unité et à l’idéalisme de la contre-culture du concert original de 1969, mais s’est plutôt transformé en émeutes, pillages et agressions sexuelles. Le sombre dénouement a valu à l’événement la tristement célèbre distinction de « jour où les années 90 sont mortes ».

“Woodstock 99 : paix, amour et rage” met en lumière la jeunesse américaine à la fin du millénaire, à l’ombre de Columbine et de l’hystérie imminente de l’an 2000, mettant en évidence un moment dans le temps où l’angoisse d’une génération s’est transformée en un changement culturel sismique. Sur une bande originale des groupes de rock les plus agressifs de l’époque, le film réévalue également le mythe des années 1960, révélant des vérités dures sur les dangers de la nostalgie teintée de rose à l’ère du mercantilisme et des bénéfices nets.

Pour coïncider avec le 22e anniversaire du festival, “Boîte à musique : Woodstock 99 : Paix, amour et rage” fait ses débuts le vendredi 23 juillet (21 h 00 – 22 h 50 HE/PT) sur HBO et sera disponible en streaming sur HBO Max. Le film démarre Boîte à musique, une collection de films documentaires créée par Bill Simmons, faisant ses débuts à l’automne de cette année.

“Woodstock 99 : paix, amour et rage” se déroule sur trois jours et nuits torrides de performances ininterrompues et de fosses à mosh en juillet 1999, et examine comment le festival s’est finalement effondré sous le poids de sa propre ambition malavisée. La programmation musicale reflétait des actes qui dominaient MTV et les ondes radio à l’époque et se penchait fortement sur les artistes destinés à une population jeune et masculine. Chaleur intense, manque d’assainissement adéquat et d’accès à l’eau potable gratuite ont agité une foule déjà au point de rupture. Les raccourcis et les mesures de réduction des coûts avaient diminué la sécurité, permettant à la colère et à la frustration de la foule d’exploser en émeutes et destructions incontrôlées. Autant que Woodstock 69 est devenu connu comme une célébration de la paix et de l’inclusion, Woodstock 99 est devenu un point d’éclair pour la masculinité toxique blanche en plein essor.

Débordant de l’énergie vibrante d’un documentaire rock, le film nous emmène sur scène avec les groupes, dans les coulisses avec les organisateurs et dans les campings exigus, les salles de bain débordantes et les groupes de jeunes hommes en maraude avec une immédiateté et un accès alarmants. Le film comprend des avis d’experts de plusieurs points de vue, y compris des organisateurs Michel Lang et Jean Scher, ainsi que des critiques de la culture Wesley Morris, Maureen Callahan et Steven Hyden. Témoignages de musiciens, dont LES RACINES‘ Trotteur Tariq “Pensée Noire”, CORN‘s Jonathan Davis, Moby, Bijou, LA PROGÉNITURE, CREDO‘s Scott Stapp et les festivaliers donnent une perspective non filtrée des événements, mettant en lumière comment un week-end enraciné dans la musique et l’unité a sombré dans le chaos.

Woodstock 99 incarnait l’air du temps non seulement de la musique de l’époque, mais aussi l’angoisse et les attitudes d’une génération. Le documentaire examine si un événement enraciné dans le sentiment et l’éthique des années 1960 était en fait le début d’un changement radical dans la culture américaine.

Les films suivants dans le Boîte à musique Les séries, chacune dirigée par un réalisateur différent, commenceront à être diffusées à la fin de l’automne 2021.

Films documentaires HBO‘ présente un Production de films de sonnerie en association avec Divertissement de polygramme. Boîte à musique série créée par Bill Simmons; “Woodstock 99 : paix, amour et rage” dirigé par Prix ​​du grenier; produit par Sean Keegan et Adam Gibbs; exécutif produit par Bill Simmons, Jody Gerson et Marc Cimino; co-exécutif produit par Geoff Chow, Sean Fennessey et Noé Malalé pour HBO: producteur senior, Tina Nguyen; producteurs exécutifs, Nancy Abraham et Lisa Heller.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).