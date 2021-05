Regardez la bande-annonce du nouveau documentaire Kiss, “ Biography: Kis Story ”, de A&E

Célébrant l’un des groupes les plus emblématiques de tous les temps, A&E a annoncé le nouveau film documentaire définitif racontant les histoires derrière le phénomène de EMBRASSER. Dirigé par DJ Viola, “Biographie: KISStory” raconte les cinq décennies du groupe en tant que fondateurs Paul Stanley et Gene Simmons réfléchir à leur carrière historique. L’événement de quatre heures et deux nuits est diffusé le dimanche 27 juin et le lundi 28 juin de 21 h 00 à 23 h 00 HE / PT. Découvrez une bande-annonce ci-dessous.

Après 50 ans de rocker et de rouler toute la nuit et de faire la fête tous les jours, le premier groupe de disques d’or de tous les temps, EMBRASSER, partage leur histoire de succès avant de finalement casser leur dernière guitare et d’éteindre le démon cracheur de feu. Paul Stanley et Gene Simmons, avec les membres actuels Tommy Thayer et Eric Singer ainsi que les invités Dave Grohl (NIRVANA, FOO FIGHTERS), Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE), directeur Doc McGhee, producteur de musique Bob Ezrin (ALICE COOPER, FLOYD ROSE) et plus racontent l’histoire folle du groupe le plus titré et le plus influent au monde.

Vendant plus de 100 millions d’albums dans le monde et plus de 40 ans de tournées mondiales record, le Temple de la renommée du rock and roll Le groupe donne aux téléspectateurs un aperçu des coulisses de leur ascension vers la gloire. Avec des sessions d’enregistrement originales, des films maison, des histoires en coulisses et des séquences rares, le film offre aux fans un accès complet au voyage légendaire du groupe. Les fans entendront un récit de première main de l’histoire émotionnelle derrière le début du groupe dans la scène rock graveleuse de New York dans les années 1970, leur ascension fulgurante vers la gloire, presque tout perdant à cause de la drogue et de l’alcool dans les années 1980 et comment ils ont finalement combattu leur retour au sommet des charts dans les années 1990 pour devenir un nom familier synonyme de rock and roll.

“À travers le ‘Biographie’ lens, nous sommes en mesure de donner aux fans un laissez-passer dans les coulisses d’un événement de deux nuits qui rend hommage à l’héritage des icônes du rock derrière EMBRASSER,” mentionné Elaine Frontain Bryant, EVP et responsable de la programmation pour A&E. “Cet événement documentaire est un hommage particulier à un groupe unique en son genre et à l’incroyable Kiss Army fanbase qui les idolâtre depuis des générations. “

“Biographie: KISStory” est un Leslie Greif production, produit pour Réseau A&E par Contenu critique et Divertissement Big Dreams avec Leslie Greif et Jenny Daly en tant que producteurs exécutifs et DJ Viola en tant que directeur. Elaine Frontain Bryant et Brad Abramson servir de producteurs exécutifs pour Réseau A&E. Réseaux A + E détient les droits de distribution mondiaux pour “Biographie: KISStory”.

Le célèbre “Biographie” La marque continue de mettre en évidence des personnalités et des événements d’actualité avec des points de vue convaincants et surprenants et reste la source déterminante d’histoires vraies de certains des conteurs de non-fiction les plus accomplis de notre temps. Un vaste contenu numérique en ondes et de marque, y compris une version abrégée, sera déployé sur toutes les plates-formes, y compris Biographie.com, la maison à des centaines de profils de personnalités culturelles et d’influenceurs notables.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).