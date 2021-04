Regardez la bande-annonce du prochain opéra rock de Sparks, “ Annette ”

Des étincelles s’est associé au réalisateur primé Leos Carax (Holy Motors, Boy Meets Girl) pour créer un opéra rock écrit par le groupe qui repousse les limites.

Ron et Russell Mael, les deux frères derrière le trio art-pop de longue date Sparks, ont écrit le nouveau film Annette, qui met en vedette Adam Driver et Marion Cotillard et qui sera le premier album en anglais de Leos Carax. La première bande-annonce du film est arrivée aujourd’hui et peut être visionnée ci-dessous.

Annette sera le premier film de Carax depuis son chef-d’œuvre surréaliste, fragments de 2012 Holy Motors, et c’est aussi sa première comédie musicale. Les frères Mael ont déclaré que 95% des paroles du film seraient chantées et non prononcées. Annette ouvrira le Festival de Cannes cette année, et il se déroulera en compétition pour le prix Palme d’Or du festival. Après un report lié à une pandémie, le festival devrait maintenant commencer le 6 juillet.

Amazon a les droits américains de distribuer Annette, qui raconte l’histoire d’un couple de célébrités et de l’arrivée de leur enfant. Annette sera le deuxième long métrage lié à Sparks à faire ses débuts dans un grand festival du film cette année. De retour en janvier, Edgar Wright’s nouveau documentaire The Sparks Brothers a été créée lors de la version virtuelle du Festival du film de Sundance.

La bande-annonce vient sur les talons de Sparks annonce des dates de tournée reportées. Ron et Russell Mael ont déclaré: «Nous sommes ravis d’annoncer enfin les dates reportées de la tournée européenne de Sparks. Nous remercions tous ceux qui ont déjà des billets pour les spectacles pour leur patience et leur compréhension. Heureusement, nous serons dans les mêmes villes et lieux que prévu initialement, ET, nous avons également ajouté 5 nouveaux concerts en Allemagne, en Finlande, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Et bientôt nous annoncerons nos dates de tournée nord-américaine! Alors dépoussiérez vos ratés et nettoyez vos larynx nous avons hâte de vous voir tous en concert!

