Regardez la bande-annonce officielle juste ici

C’est finalement arrivé; le développement cinématographique que vous attendiez est enfin là. Sony et Marvel ont finalement sorti la deuxième bande-annonce de Spider-Man: No Way Home.

C’est la bande-annonce qui a le potentiel de briser Internet, comme certains l’ont dit récemment. C’est parce que cela pourrait être la bande-annonce qui confirme tous les spoilers de No Way Home qui disent que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film.

Et c’est pourquoi Sony et Marvel ont décidé de faire une grosse affaire sur la deuxième bande-annonce et de la sortir exclusivement dans un cinéma mardi après-midi plutôt que sur YouTube. Cependant, vous pouvez regarder la bande-annonce 2 de Spider-Man: No Way Home en ligne dès maintenant.

Gérer vos attentes

Sony et Marvel ont choqué les fans au cours du week-end lorsqu’ils ont annoncé que la deuxième bande-annonce bénéficierait d’une projection exclusive pour les fans dans une seule salle. Ils ont programmé l’événement à 17 h 00 HNP / 20 h 00 HNE le mardi 16 novembre.

Les fuites qui ont suivi ont indiqué que la projection pourrait comporter l’apparition spéciale de mystérieux membres de la distribution et de l’équipe. Au total, l’événement durera un peu plus de 8 minutes. Et rien de tout cela ne sera diffusé en direct en ligne.

C’est une stratégie brillante pour augmenter le buzz de No Way Home, car les fans purs et durs parcourront sans aucun doute le Web à la recherche d’un moyen de regarder la bande-annonce 2 de No Way Home au fur et à mesure. Sans oublier que Sony et Marvel n’ont rien dit au départ à propos de la sortie en ligne de la bande-annonce de No Way Home.

T-moins 24 heures jusqu’à ce que vous puissiez voir ce qu’ils regardent. 👀 Nouvelle bande-annonce #SpiderManNoWayHome demain. @SpiderManMovie pic.twitter.com/9L8ZHdQTWA – Sony Pictures (@SonyPictures) 16 novembre 2021

Cependant, Sony a publié lundi soir un teaser sur Twitter qui indiquait au monde quand la bande-annonce arriverait sur le Web. Nous voyons les stars de No Way Home Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon réagir à la prétendue bande-annonce 2.

Sony a annoncé que la sortie de la bande-annonce n’était que dans 24 heures. Cela signifiait que le nouveau clip de No Way Home arriverait sur YouTube mardi, vers 17 h 30 HNP / 20 h 30 HNE.

L’invitation pour la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home 2. Source de l’image: Sony

Comment regarder la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home en ligne

Vous n’aurez pas à rechercher les médias sociaux pour trouver des bandes-annonces floues de No Way Home que quelqu’un a enregistrées lors de la sortie en salles exclusive. Il ne fait aucun doute que de telles vidéos existent et se retrouveront sur YouTube et Twitter, mais Sony partagera bientôt la version officielle.

Mais Sony a confirmé que cela ne torturerait pas trop longtemps les fans de Spider-Man dans le monde entier. Plutôt que de retarder la sortie du clip de quelques heures ou jours, Sony le publiera sur YouTube seulement 30 minutes après la première.

Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur la chaîne YouTube de Sony sur ce lien et d’attendre que la bande-annonce de No Way Home apparaisse – ou faites défiler vers le bas pour la regarder en entier.

Nous ne partagerons aucun spoil au préalable, mais nous avons déjà couvert les fuites de la bande-annonce de No Way Home 2, y compris des rapports sur Maguire et Garfield apparaissant dans le clip.