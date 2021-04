Regardez la bande-annonce pour ICI TODAY la nouvelle comédie avec Billy Crystal et Tiffany Haddish ⋆ .

Tiffany Haddish & Billy Crystal – capture d’écran

* Lorsque l’écrivain de comédie vétéran Charlie Burnz (Billy Crystal) rencontre la chanteuse new-yorkaise Emma Payge (Tiffany Haddish), ils forment une amitié improbable mais hilarante et touchante qui met de côté le fossé des générations et redéfinit le sens de l’amour et de la confiance. C’est ce que ICI AUJOURD’HUI est à propos.

Dirigé par:

Billy Crystal

Scénario par:

Billy Crystal

Alan Zweibel

D’après la nouvelle «The Prize» de: Alan Zweibel

Produit par:

Fred Bernstein

Billy Crystal

Dominique Telso

Alan Zweibel

Tiffany Haddish

Producteurs exécutifs:

Rick Jackson

Claudine Marrotte

Samantha Sprecher

Jeter:

Billy Crystal

Tiffany Haddish

Penn Badgley

Laura Benanti

Louisa Krause

Anna Deavere Smith

et Nyambi Nyambi

source: Sony Pictures