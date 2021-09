Regardez la blague hilarante de Simon Cowell Botox du comédien Josh Blue d’America’s Got Talent, et ce qu’il souhaite était différent à propos d’AGT

Donc honnêtement, ils me donnent toujours environ deux minutes, deux à trois minutes, ce qui, si vous savez autre chose que debout, ce n’est pas assez de temps. Ils donnent neuf minutes aux magiciens, mais ils donnent deux minutes à un comédien infirme, qui parle lentement. [laughs] Désolé, je ne suis pas blasé. [laughs] Honnêtement, chaque fois que je quitte cette émission, je me dis juste, j’aimerais juste avoir une minute de plus pour pouvoir ralentir le rythme au niveau que j’aime le faire. Genre, si vous voyez mon émission, mes blagues sont beaucoup plus longues et elles sont juste comme, je vais avec l’ambiance. C’est comme, ‘D’accord, prêt pour le prochain ? Quel est le prochain ? D’accord, voici la prochaine pensée. Mais évidemment, j’obtiens ce que j’obtiens, alors j’ai fait ce que j’avais à faire. Et si je gagne avec ce set, incroyable. Si je ne le fais pas, je suis toujours très fier d’avoir pu zinger Simon Cowell. C’est mieux que tout. [laughs]