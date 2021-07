Regardez la chanteuse Faouzia participer au TikTok Voice Challenge – ‘TikTok Voice Challenge’ Faouzia

Voulez-vous assister à une masterclass de 8 minutes pour montrer une gamme vocale parfaite ? Cet épisode du TikTok Voice Challenge de Cosmo est fait pour vous. La chanteuse professionnelle Faouzia nous a rejoint et a clairement indiqué que ses côtelettes vocales ne sont pas seulement parfaites sur ses propres morceaux. Cette fille a la Technique avec un T majuscule.

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Alors que vous êtes probablement bien conscient de la multitude de tendances de danse qui circulent sur TikTok, des chanteurs talentueux font également preuve de capacités sur l’application, et c’est ainsi que ce défi intimidant est né. nous invitons différents artistes à essayer des gammes, des échauffements et des ceintures assez difficiles. Croyez-moi, si vous êtes plutôt une chanteuse de douche, ce jeu n’est peut-être pas pour vous, (celui-ci pourrait l’être!) Je dois donner des accessoires majeurs à Faouzia, car elle est vraiment venue, vue et conquise. Regardez toute la vidéo et préparez-vous à être impressionné !

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io