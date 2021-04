Regardez la deuxième partie des enregistrements artisanaux de vol à l’étalage avec Chick Corea

Normalement, Craft Recordings ne partage qu’un seul épisode de sa populaire série de vidéos «Vol à l’étalage» avec un artiste en particulier. Le regretté Chick Corea, cependant, était si désireux de partager sa passion musicale et sa vaste connaissance du jazz, Craft a eu la chance de tourner suffisamment de matériel pour trois épisodes. En conséquence, vous pouvez maintenant consulter la partie 2 de “ Vol à l’étalage avec Chick Corea ” ci-dessous.

Dans ce deuxième épisode, la star très acclamée partage son respect pour l’art du jazz et les musiciens qu’il connaissait si bien. La légende du jazz à 23 reprises aux Grammy Awards partage un aperçu de la dynamique complexe entre Thelonious Monk et Miles Davis, égéries sur la nouvelle direction d’Ornette Coleman dans le jazz, nous donne sa liste de disques incontournables, divulgue pourquoi il a déménagé à New York après une grande l’école – et bien plus encore.

Au cours de l’épisode, Corea se penche sur des albums tels que Bags Groove de Miles Davis et Milt Jackson; The Miles Davis Quintet – Cookin ‘avec le Miles Davis Quintet; Thelonious Monk de Thelonious seul à San Francisco; Thelonious Monk avec Thelonious Monk de John Coltrane avec John Coltrane; Mingus de Charles Mingus à la Bohême; Soultrane de John Coltrane et Something Else d’Ornette Coleman !!!!

Malheureusement, peu de temps après le tournage de ses interviews sur le vol à l’étalage, Chick Corea décédé à l’âge de 79 ans. Selon un communiqué publié au moment de sa mort en février de cette année, le légendaire claviériste de jazz et pionnier de la fusion avait été diagnostiqué avec une forme rare de cancer peu de temps avant sa mort.

23 fois lauréat d’un Grammy Award, Corea était un artiste très prolifique, qui a sorti plus de 100 albums studio et live tout au long de sa carrière de près de 60 ans. En plus de jouer aux côtés de Miles Davis dans ses premières années, Corea a fondé le groupe de fusion innovant Return to Forever, le groupe de jazz d’avant-garde Circle, et plus tard le Chick Corea Elektric Band. Il a également participé à divers projets de duo – en studio et sur scène – en collaboration avec des artistes tels que Gary Burton, Herbie Hancock et Béla Fleck.

Alors que Corea était bien connu pour son travail influent dans le paysage de la fusion, il a régulièrement exploré d’autres genres – y compris le jazz latin et les projets classiques.

Né Armando Corea en 1941, il a grandi en dehors de Boston et a été entouré de musique dès son plus jeune âge. Son père, qui jouait de la trompette dans un groupe local, a initié son fils au jazz et l’a encouragé à jouer sa propre musique. Corea s’est rapidement avéré être un talent au piano, ainsi qu’à la batterie – mais il était impatient d’élargir sa pratique. Dans une interview accordée au NME en 1975, Corea a rappelé: «[I] pouvait bien jouer les morceaux classiques les plus difficiles, connaissait l’harmonie, la théorie – et j’ai jeté tout ce truc par la fenêtre et j’ai commencé à jouer avec mes coudes. Cela m’a fait sentir que j’avais un certain sens de l’identité, et c’était moi-même.

L’apparition de Chick Corea sur Craft Recordings “ Vol à l’étalage ” suit des invités tels que Le duo Zombies Hugh Grundy et Chris White, Robert Trujillo de Metallica, Le chanteur de Travis Fran Healy, Reprenant dimanche et Richard Patrick de Filter.

Pour regarder «Craft Recordings Presents: Shoplifting», visitez leur chaîne YouTube officielle.