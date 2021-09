Regardez la diffusion en direct de l’aperçu technologique Halo Infinite d’aujourd’hui ici pour un premier aperçu de BTB

22/09/2021 à 13:41 CEST La journée du mercredi 22 septembre est chargée de grands matchs en Liga, Serie A et Carabao Cup, où Manchester United, Chelsea, Tottenham, Leicester et Arsenal entament leur chemin vers le titre.. La Juventus d’Allegri, en revanche, vise sa première victoire dans le tournoi national contre Spezia à l’extérieur après deux […] More