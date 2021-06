Regardez la diffusion en direct de Nintendo ici – .

Le quatrième et dernier jour de l’E3 2021 est arrivé, et nous espérons que Nintendo clôturera l’événement numérique avec une vitrine passionnante de nouveaux jeux pour le Switch. Le Nintendo Direct commence mardi à 9h00 PT / 12h00 HE, et selon la société, nous pouvons nous attendre à recevoir “environ 40 minutes d’informations axées exclusivement sur les jeux Nintendo Switch sortis principalement en 2021”. En d’autres termes, il est peu probable que nous ayons des nouvelles de la rumeur sur la Nintendo Switch Pro lors de cette diffusion en direct, mais peut-être que Nintendo veut juste nous surprendre.

Meilleure offre du jour Les membres Prime économisent 27 $ sur le très populaire Fire TV Stick 4K Essentials Bundle ! Prix ​​catalogue :72,97 $ Prix :55,97 $ Vous économisez :17,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Sans aucun doute, les deux jeux sur lesquels les fans de Nintendo souhaitent en savoir plus sont Metroid Prime 4 et la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. La suite tant attendue de Metroid Prime a été annoncée aux côtés de Bayonetta 3 en 2017, et nous n’avons pratiquement plus entendu parler de l’un ou l’autre jeu depuis. L’E3 2021 semble être le meilleur moment pour corriger cela.

Quant à Breath of the Wild 2, nous avons eu un premier aperçu de la suite à l’E3 2019, mais Nintendo n’avait rien à dire sur une date de sortie potentielle. Il semblait fonctionner sur le même moteur que le jeu original, alors peut-être que cela accélérera le développement. Pour le moment, Nintendo a très peu de gros titres Switch à venir cette saison des vacances à part Pokemon Brilliant Diamond et Pokemon Shining Pearl, mais un nouveau jeu Zelda serait certainement l’un des plus gros lancements de 2021.

Les jeux Switch propriétaires actuellement confirmés pour 2021 incluent Mario Golf: Super Rush, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD et deux remasters Pokemon. Nous savons également que Pokemon Legends : Arceus et Splatoon 3 devraient sortir en 2022, mais la gamme semble de plus en plus mince, surtout par rapport à ce que Microsoft et Sony ont en réserve pour les mois à venir.

Bien sûr, nous serions négligents si nous ne parlions pas du nouveau modèle Switch qui fait son apparition dans les fuites et les rumeurs depuis plusieurs mois.

Tous les signes indiquent que Nintendo travaille sur une console Switch améliorée avec un écran OLED de 7 pouces et des graphiques 4K, mais la société a clairement indiqué que cette vitrine portera sur le logiciel et non sur le matériel. Le soi-disant Switch Pro devait initialement être dévoilé avant le début de l’E3 2021, mais cela ne s’est clairement pas produit. Une annonce est à venir, mais nous devrons peut-être attendre le mois prochain.

En attendant, vous pouvez regarder l’E3 2021 Nintendo Direct en direct dans la vidéo YouTube ci-dessus pour voir tous les nouveaux jeux Switch que Nintendo prévoit de sortir avant la fin de l’année.

Meilleure offre du jour Comment ces nouvelles mini-prises intelligentes sur Amazon ne coûtent-elles que 4,24 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 21,97 $ Prix : 16,97 $ Vous économisez : 5,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission