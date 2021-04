Regardez la diffusion en direct ici – .

Le mois de mars est venu et s’est déroulé sans aucune annonce majeure d’Apple, mais la société a trop de choses à dire pour attendre un mois de plus pour accueillir un grand événement médiatique. À la suite d’innombrables rumeurs et rapports, Apple a finalement envoyé des invitations à son événement spécial Spring Loaded la semaine dernière, et le moment est enfin venu pour la société de révéler une nouvelle série de produits. Vous pouvez regarder l’événement Spring Loaded ci-dessus à partir de 10h00 PT / 13h00 HE.

Bien que ce ne soit jamais vraiment un exercice utile d’essayer de déterminer ce qu’Apple prévoit d’annoncer en fonction de ses invitations, le croquis de cet événement pourrait faire allusion à un nouvel Apple Pencil – un qui est apparu dans plusieurs fuites ces derniers jours. Nous nous attendons à ce que l’iPad soit la star de la série aujourd’hui, avec plusieurs nouveaux modèles qui devraient faire leurs débuts, et il ne serait pas surprenant de voir un Apple Pencil mis à jour aux côtés de l’iPad Pro 2021 attendu.

Top Deal du jour Nous n’avons jamais rien vu de tel que cette offre Amazon qui rase 100 $ sur un drone de caméra 4K le plus vendu! Prix ​​courant: 189,99 $ Prix: 89,99 $ Vous économisez: 100,00 $ (53%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Un nouveau modèle d’iPad Pro est pratiquement inévitable aujourd’hui, mais que devons-nous attendre de plus qu’Apple annonce?

Tout d’abord, le reste de la gamme iPad devrait également être actualisé mardi. Sur la base de fuites récentes, l’iPad mini de sixième génération apparaîtra à l’événement d’aujourd’hui, et bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Apple prévoyait des changements de conception importants pour le modèle moins cher et plus petit, nous ne pensons pas que nous verrons ces changements iPad mini 6. Cela dit, un iPad mini avec un écran plus grand et des lunettes plus petites pourrait être en préparation.

L’iPad de base pourrait également faire l’objet d’une mise à niveau, malgré le fait que le modèle de huitième génération n’a que sept mois. Il y a des rumeurs selon lesquelles l’iPad de neuvième génération comportera une puce A13 et un design qui reflète l’iPad Air de troisième génération, qui dispose d’un écran de 10,5 pouces et d’un corps plus léger.

Passant des tablettes, l’événement Spring Loaded devrait également servir d’introduction tant attendue aux trackers Bluetooth AirTags d’Apple. Ces accessoires de suivi des articles font l’objet de rumeurs depuis plus d’un an maintenant, et nous sommes presque sûrs de savoir exactement à quoi ils vont ressembler, mais Apple ne les a pas encore officialisés. Tous les signes, y compris les dernières mises à jour iOS, indiquent que les AirTags ont été dévoilés lors de l’événement de mardi.

Parmi les autres arrivées probables à l’événement, citons une gamme redessinée d’ordinateurs iMac, de nouveaux étuis colorés pour iPhone et des bracelets Apple Watch, un nouveau service Podcasts + et une date de sortie pour iOS 14.5. Bien sûr, il y a toujours une chance qu’Apple puisse nous surprendre avec de nouveaux AirPods, une nouvelle Apple TV ou même une Apple Car autonome, mais Apple ne peut annoncer qu’un nombre limité de nouveaux produits à la fois. De plus, la WWDC 2021 approche à grands pas.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.