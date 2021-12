Regardez la fille de Chris Cornell, Toni, interpréter Nothing Compares 2 U à la télévision américaine

Toni Cornell, la fille de 17 ans du regretté chanteur de Soundgarden Chris Cornell, est apparue à la télévision américaine le 16 décembre pour interpréter la reprise de Nothing Compares 2 U de son père, nominée aux Grammy.

Accompagnée du guitariste de longue date de son défunt père, Pete Thorn, Cornell est apparue dans The Late Show avec Jimmy Fallon pour chanter la chanson, qui a été écrite par Prince et rendue célèbre par Sinead O’Connor, qui l’a enregistrée pour son deuxième album, 1990’s I Do Not Je veux ce que je n’ai pas.

La version de Chris Cornell de la chanson, qui figure sur sa collection de reprises posthumes No One Sings Like You Anymore Vol. 1 a été nominé dans la catégorie Meilleure performance rock aux Grammy Awards : l’album lui-même a également reçu une nomination, pour le meilleur album rock.

En juin 2018, pour la fête des pères, Toni Cornell a partagé un enregistrement d’elle et de son père couvrant la chanson en 2017.

« Papa, je t’aime et tu me manques tellement », avait-elle écrit à l’époque. « Tu étais le meilleur père qu’on puisse demander. Notre relation était si spéciale, et tu as toujours été là pour moi. Tu m’as donné du courage quand je n’en avais pas. Tu as cru en moi quand je n’en avais pas. J’aime tous les jours. Enregistrer cette chanson avec toi a été une expérience spéciale et incroyable que j’aimerais pouvoir répéter 100 fois et je sais que tu le ferais aussi. Bonne fête des pères papa, rien ne se compare à toi. »