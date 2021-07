Regardez la fille de Travis Barker appeler Kourtney Kardashian sa belle-mère

Bonjour, bonjour, la fille de Travis Barker, Alabama, vient de désigner avec désinvolture Kourtney Kardashian comme sa belle-mère dans un Instagram Live. Selon People, l’Alabama jouait “Never Have I Ever” et lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà rencontré un Kardashian, elle a répondu “c’est ma belle-mère”. Cuuuuuute. Et oui, n’ayez crainte, le moment a été capturé par le compte de fans préféré de tous, Kourt et Trav @kravisdaily :

Évidemment, si vous êtes quelqu’un qui est actuellement plongé dans une spirale de conspiration “Are Kravis Secretly Married”, c’est !!!! nouvelles. Mais il est certainement possible que l’Alabama se réfère simplement à Kourtney comme sa belle-mère dans la vidéo parce qu’elle et Travis sont si proches. En d’autres termes, cela ne signifie pas que toute la théorie “ils se sont mariés à Vegas” est vraie.

Quoi qu’il en soit, Kourtney et Alabama sont clairement très proches et ont passé une tonne de temps ensemble en vacances en famille. Pendant ce temps, Travis et Kourtney envisagent de l’officialiser à l’avenir. Une source a récemment déclaré à E! News “Ils sont éperdument amoureux et n’ont jamais connu d’amour comme celui-ci” et que “Kourtney et Travis ont parlé de mariage. C’était une connexion et un lien instantanés depuis qu’ils sont devenus amoureux. Ils sont là pour le long terme. Tout le monde dans la famille adore Travis et leurs familles s’enfilent parfaitement. Kourtney est si proche des enfants de Travis maintenant et vice versa. Ils sont devenus une unité familiale ensemble et c’est spécial.”

Kay sur cette note va juste vous laisser avec ceci:

