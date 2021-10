Regardez la foule du rassemblement devenir absolument silencieuse lorsque Trump parle de ses folles conspirations électorales

Est-il même possible à distance que Trump ait peut-être épuisé les théories du complot qu’il avait l’habitude de pomper comme le jus de la corruption ?

Nous ne parlons pas des lignes générales sur les élections volées, qu’il a gagné, que tout est corrompu, non – ce sont certainement encore des lignes d’applaudissements, ils veulent les entendre. Mais peut-être ont-ils entendu les histoires de chaque État un peu trop de fois.

Ce soir, il était vraiment en Pennsylvanie. Il est revenu à l’ancien trope, démystifié seulement environ 300 fois maintenant, le « plus de votes que d’électeurs, c’est difficile à expliquer ». En fait, c’est assez facile, il n’y a pas eu plus de votes que d’électeurs et ça a été démystifié… oh, on l’a déjà noté. Pas d’applaudissements, silence de mort.

Il veut que les habitants de Pennsylvanie soient en colère, que cela puisse se produire. Pas d’applaudissements, silence de mort.

Il était en hausse par « des chiffres massifs le jour des élections » (en Pennsylvanie), les nouvelles disaient même « wow », quelle grande avance en Pennsylvanie. Pas d’applaudissements, silence complet.

Au fait, saviez-vous qu’il aimait la Pennsylvanie ? Il est allé à l’école là-bas, des gens formidables en Pennsylvanie, pas les gens qui ont voté pour Biden, mais les autres, des gens formidables. Pas d’applaudissements, silence de mort.

Et donc il était tellement levé, et puis les bureaux de vote ont fermé, les « tabulations fermées », mais trois heures du matin, c’est à égalité ! Non, perdant juste un petit peu. C’est toujours juste un petit peu (dit l’homme qui a remporté quatre États en 2016 par « juste un petit peu. »).

C’est une honte, c’est vraiment une honte. Pas d’applaudissements, silence de mort.

Est-il possible que même la foule dans l’Iowa sache que les votes par correspondance n’ont été comptés qu’après le scrutin ? Trump savait. nous avons tous lu des rapports sur la façon dont il a été informé avant les élections : « Monsieur, attendez-vous à avoir une avance tôt, mais ne comptez pas là-dessus parce que… »

Nous ne pouvons qu’espérer qu’il continue à parler de la même chose, encore et encore. Parce que les seules lignes d’applaudissements qu’il a reçues ce soir provenaient du dénigrement de Biden. Peut-être que son culte n’est pas là pour ressasser l’élection. Ils savent qu’il « a gagné », mais ne veulent plus entendre comment tout cela s’est passé.

Ils sont là pour posséder les bibliothèques et parler des sondages en Pennsylvanie et entendre que c’est un excellent État, eh bien – vous jugez, mesurez le silence et voyez quelle lecture vous obtenez :

La foule au rassemblement de Trump à Des Moines est complètement morte alors qu’il passe en revue ses théories du complot préférées et ses mensonges sur les élections de 2020 pic.twitter.com/Hzjp3BySxn – Aaron Rupar (@atrupar) 10 octobre 2021

