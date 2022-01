The War on Drugs s’est arrêté au Ellen Degeneres Show avec Lucius pour interpréter la chanson-titre de leur album 2021 I Don’t Live Here Anymore. Découvrez-le ci-dessous.

Le groupe a également lancé la saison 2 du podcast de super haute qualité; la nouvelle saison est un documentaire audio en quatre parties centré sur les personnes, les lieux et les choses qui définissent I Don’t Live Here Anymore. L’animateur et technicien de guitare Dominic East détaille la progression de l’album depuis les sessions de démo 2018, les enregistrements du groupe complet de 2019 et les répétitions de 2021 au cours desquelles ils se sont réunis après 18 mois d’intervalle.

The War on Drugs a partagé pour la première fois une vidéo pour « I Don’t Live Here Anymore » en septembre. La première saison du podcast de très haute qualité a été lancée en novembre 2020.

Découvrez la fonctionnalité « Interview » de Pitchfork « La guerre contre la drogue trouve la légèreté à la périphérie de la ville ».

