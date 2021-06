LA GUNS, avec Phil Lewis et Pistolets Tracii, sortira un nouvel album live, “Armé et chargé en direct”, le 9 juillet via Frontières Musique Srl. Comme le titre l’indique, la performance célèbre le précieux deuxième album du groupe, “Armé et chargé”. Les fans peuvent avoir un autre avant-goût de la performance avec la piste “Roues de feu”. “Armé et chargé en direct” précédera la sortie d’un tout nouvel album studio de Lewis, Armes à feu et compagnie, « Passé en damier », qui est attendu en novembre.

Comme tout le monde le sait à ce stade, la pandémie de COVID-19 en cours a porté un coup dur à l’ensemble du secteur de la musique live. Alors que les artistes, les équipes de tournée, les salles et les fans attendent tous avec impatience un retour à la normale, les artistes se sont occupés d’apporter de la musique en direct dans les salons des fans. Alors qu’ils venaient de commencer à travailler sur un nouvel album studio à venir, en novembre 2020, LA GUNS voulaient se réunir et faire l’une des choses qu’ils aiment le plus, qui est de jouer un spectacle “en direct”. Le groupe a annoncé un concert spécial au Fremont Country Club à Las Vegas, Nevada qui célébrerait le 31e anniversaire de “Armé et chargé”.

Lewis, Armes à feu, As Von Johnson, Johnny Martin et Écossais Coogan, a ainsi joué un spectacle unique en son genre qui a été diffusé dans le monde entier pour les fans dans le confort de leur foyer. Le groupe a interprété toutes les pistes de studio classiques de “Armé et chargé” et, comme d’habitude, a livré un show de tueur. Reprenant là où ils s’étaient arrêtés de leurs précédents cycles de tournées incessantes et soulagés d’être enfin à nouveau sur scène, le groupe a parcouru tous les morceaux d’albums classiques que les fans connaissent et aiment. De “Déchirer et déchirer” à “Jamais assez” à “La ballade de Jayne” à “Je veux être ton homme” et “Paludisme”, c’était une performance primale et viscérale. Et tout en célébrant une étape importante de leur carrière, le groupe a également reconnu le présent et a joué “La vitesse” de leur plus récent album “La paix manquante”.

“Nous avons joué seulement « Armé et chargé » et ‘La vitesse’ — une chanson supplémentaire — et l’enregistrement est fantastique”, Tracii Raconté TotalRock. “Et c’était un genre vraiment maigre de concert bizarre – c’était bizarre – mais l’enregistrement est génial; ça s’est vraiment bien passé. Alors Frontières demandé si nous pouvions l’éteindre, et [we said], ‘Oui. D’accord.’ Donc l’emballage est super. L’album est super. Et ça sort. C’est donc certainement pour tous les LA GUNS les fans qui veulent entendre de superbes versions de ces chansons en direct.”

“Armé et chargé en direct” liste des pistes :

01. Claque au visage



02. Déchirure et déchirure



03. Sleazy Come Easy Go



04. Jamais assez



05. Paludisme



06. La ballade de Jayne



07. Madeleine



08. Donnez un peu



09. La vitesse



dix. 17 Accident



11. Showdown (émeute au coucher du soleil)



12. Roues de feu



13. Je veux être ton homme

En avril dernier, un accord a été conclu entre le batteur Steve Riley et Armes à feu et Lewis sur les droits à la LA GUNS Nom. Aux termes de l’entente de règlement, Armes à feu et Lewis continuera à fonctionner sous le LA GUNS marque, tandis que Riley et ses camarades de l’autre version de LA GUNS fonctionnera désormais sous le nouveau nom LA GUNS DE RILEY.

En mai 2020, LA GUNS a sorti un nouveau single, “Te laisser tomber”. La chanson a été écrite et enregistrée alors que le groupe était en train de travailler sur son prochain album studio.

LA GUNS est:

Phil Lewis – voix



Pistolets Tracii – guitares



As Von Johnson – guitares



Johnny Martin – basse



Écossais Coogan – tambours



