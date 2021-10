Regardez la montagne de GoT essayer de jeter des trucs plus loin qu’un trébuchet pour AoE 4

Les fans de la vieille école d’Age of Empires n’ont probablement pas besoin de beaucoup de conviction pour découvrir Age of Empires 4, le premier jeu principal de la série depuis plus de 15 ans. Cela ne nous empêchera pas de profiter de la délicieuse promotion de lancement du jeu, qui met en vedette l’homme le plus fort du monde et acteur de Game of Thrones Hafþór Júlíus Björnsson en compétition contre un trébuchet pour lancer les choses très loin.

L’événement de lancement a vu les fans voter sur les éléments à lancer à partir du trébuchet de 18 pieds de haut que l’équipe Xbox avait installé dans le château historique de Berkeley au Royaume-Uni. L’équipe a ensuite demandé à Björnsson, connu pour avoir joué à The Mountain dans la série Game of Thrones de HBO, de rivaliser avec les lancers du trébuchet. Les objets jetés comprenaient un ballon de basket, un vieux moniteur CRT, un mouton en peluche, un ballon d’exercice et un mannequin humain de taille normale dans une armure.

Le trébuchet apparaît dans la série Age of Empires comme l’une des armes de siège les plus puissantes, capable de démolir facilement les murs et les bâtiments en pierre – lorsqu’il est installé dans la bonne position et correctement protégé. L’humble trébuchet a également connu un regain de popularité au cours des dernières années, grâce à la prolifération de mèmes de trébuchet sur Internet.

Les joueurs peuvent construire leurs propres trébuchets – ou utiliser un prêtre pour en convertir un à leur côté – une fois Age of Empires 4 lancé sur PC le 28 octobre.

