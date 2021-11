Regardez la nouvelle bande-annonce de la saison 3 d’Atlanta

Donald Glover a partagé la première bande-annonce de la nouvelle saison de son émission FX Atlanta. Le créateur et la star de l’émission l’ont tweeté via un lien vers un site appelé Gilga, qui présente une horloge, l’emplacement de l’utilisateur et un lien vers la bande-annonce. Mettant en vedette un rouleau b de diverses villes européennes sur la bande originale de « C’est après la fin du monde » de Sun Ra, le teaser se termine par un gros plan de Paper Boi (Brian Tyree Henry) à une table et une image finale avec « 2022 ». Découvrez-le ci-dessous.

Dans une série de tweets maintenant supprimés, Glover a également remis en question les comparaisons de son émission avec Dave de Lil Dicky, qui est diffusée sur le réseau sœur de FX FXX. « Nous avons eu des Noirs ici pour débattre de ce qui est le mieux, et IM la braderie ? » a-t-il tweeté.

Cela fait trois ans depuis la finale de la saison 2 d’Atlanta. En août, le président de FX, John Landgraf, a confirmé la première de la saison 3 au « premier semestre » de 2022 et a admis que son retard était en partie lié au calendrier de production de la saison 4, qui avait déjà commencé. Il a également révélé qu’il avait été tourné « principalement » en Europe. En février, il a été annoncé que Glover produirait et jouerait dans une adaptation télévisée de Mr. & Mrs. Smith.

Lisez « Que pense le hip-hop d’Atlanta de « Atlanta » le spectacle ? » sur le terrain.