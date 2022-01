Regardez la nouvelle bande-annonce de la série ‘Pam & Tommy’ basée sur le scandale de Tommy Lee et Pamela Anderson

Une nouvelle bande-annonce est sortie pour « Pam & Tommy », Hulula prochaine série limitée sur MOTLEY CRUE le batteur Tommy Lee‘sable « Baywatch » Star Pamela AndersonLa fameuse sex tape divulguée.

Sébastien Stan et Lily James star de la série en tant que Lee et Anderson, tandis que Seth Rogen apparaît également comme l’homme qui a volé la bande, et a produit avec son partenaire Evan Goldberg. La série met également en vedette Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese et Mojan Marn.

Trois des huit épisodes de la série ont été réalisés par Craig Gillespie, qui a dirigé les 2017 « Moi, Tonya » – qui a également joué Stan.

« Pam & Tommy » premières le 2 février sur Hulu.

Il y a quatre mois, Tommy a dit qu’il n’avait aucun problème avec « Pam & Tommy ». Parler avec des extraterrestres Rachel Smith au 2021 MTV Video Music Awards, Tommy a admis qu’il n’avait pas vu les photos de 39 ans Stan le décrivant, mais il a dit : « Je sais Sébastien; il me joue. Et d’après ce qu’il m’a dit, c’est une très belle histoire. Je pense que beaucoup de gens penseraient que c’est une chose, mais c’est vraiment une question de confidentialité et de la façon dont les choses sont devenues folles à ce moment-là. Et il y a différentes lois maintenant. L’histoire est vraiment cool. Ce qui s’est réellement passé ne l’était pas, mais il m’a dit que c’était assez sauvage. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris que l’histoire soit racontée maintenant, Tommy a déclaré: « Ouais. C’est un tel… Dieu, j’ai l’impression que c’était il y a toujours. Mais c’est une histoire cool, et les gens ont besoin de savoir. Je veux dire, c’est cool. Je suis content. C’est cool. »

La série se concentre sur la relation salace du duo dans les années 1990, y compris la fuite de la vidéo privée de la lune de miel et la bataille juridique qui a suivi.

Lee et Anderson ne sont pas impliqués dans la série, qui a été écrite par Robert Siegel et DV DeVincentis et produit par Annapurna.

Anderson et Lee s’est marié sur une plage au Mexique en 1995 après une relation de seulement quatre jours. Le couple, qui a divorcé en 1998, partage deux fils, Brandon, 24 et Dylan, 22.

La sex tape Lee fabriqué avec Anderson au cours de leur lune de miel en 1998, ils ont fini par trouver leur chemin en ligne après avoir été volés à leur domicile par un électricien. Paméla plus tard, a poursuivi la société de distribution, mais a fini par régler, et la bande a continué à être disponible en ligne en conséquence. La bande aurait rapporté 77 millions de dollars en moins de 12 mois.

« Je ne l’ai jamais vu, » Anderson dit le « Regardez ce qui se passe en direct » en 2015. « Je n’ai pas gagné un dollar. C’était des biens volés. Nous avons conclu un accord pour arrêter toutes les manigances. J’étais enceinte de sept mois avec Dylan et pensant que cela affectait la grossesse avec le stress et a dit: «Je ne vais plus au tribunal. Je ne suis plus déposé par ces avocats bizarres et excités. Je ne veux plus parler de mon vagin ou de mon sexe en public, quoi que ce soit. »



