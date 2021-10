Regardez la nouvelle bande-annonce du documentaire « Our World » de Justin Bieber

Une nouvelle bande-annonce pour Justin Bieber documentaire à venir Our World est sorti, donnant un aperçu de la préparation de son concert du Nouvel An 2020.

La pop star lauréate d’un Grammy a organisé un spectacle spécial à l’hôtel Beverly Hilton de Los Angeles le 31 décembre, où il s’est produit devant un public en personne de seulement 240 personnes, tandis que des millions de personnes ont diffusé le concert en direct depuis leur domicile à travers le monde.

Dans la bande-annonce du film de 90 minutes réalisé par Michael D. Ratner, Bieber déclare à propos de l’événement : “Je voulais juste créer une soirée qui rassemblerait les gens et les gens pourraient simplement se laisser aller et s’amuser.”

On le voit également répéter pour le spectacle, prendre du temps avec sa femme Hailey avant le concert et se produire sur scène entouré de feux d’artifice. «Je suis ravi de revenir sur cette scène, de faire sourire les gens, de rendre les gens heureux», dit-il.

Le film explorera également les défis de la mise en place d’un concert emblématique pendant les périodes restreintes de la pandémie de COVID-19. Justin Bieber: Our World sera présenté en première sur Amazon Prime Video le 8 octobre.

« Jouer en direct et me connecter avec mes fans à travers la musique est profondément significatif pour moi. Surtout au cours de l’année écoulée, être en mesure de fournir un service et de partager mes cadeaux pour apporter un peu de bonheur aux gens pendant une période aussi triste et effrayante a signifié le monde pour moi », a déclaré Bieber dans un communiqué lorsque le documentaire a été annoncé plus tôt ce mois-ci. .

« Ce film documente une période intense et passionnante, préparant un retour sur scène en cette saison de réelle incertitude. Se réunir avec mon équipe, surmonter les obstacles et livrer un spectacle spécial, entouré d’amis et de famille ; tout est ici.

Justin Bieber: Our World fait suite aux précédents documentaires de Bieber, y compris la série YouTube Originals Seasons et son suivi Next Chapter, tous deux produits par Ratner. En 2011, le jeune homme de 27 ans a également fait l’objet de Never Say Never.

Écoutez le meilleur de Justin Bieber sur Spotify et Apple Music.