Regardez la nouvelle bande-annonce du film House of Gucci, avec Lady Gaga

Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour House of Gucci, le nouveau film mettant en vedette Lady Gaga dans le rôle de Patrizia Reggiani, l’ex-femme de Maurizio Gucci, qui était le petit-fils du fondateur Guccio Gucci. Le film, réalisé et coproduit par Ridley Scott, sortira dans les salles américaines le 24 novembre. Regardez la bande-annonce et découvrez Lady Gaga dans le rôle de Reggiani, Adam Driver dans le rôle de Maurizio Gucci, et bien plus ci-dessous.

House of Gucci, basé sur le livre de Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, entoure le meurtre de Maurizio Gucci en 1995. Patrizia Reggiani a été reconnue coupable d’avoir ordonné son meurtre en 1998; elle est sortie de prison en 2014.

En plus de Lady Gaga et Driver, les stars de cinéma Jared Leto (comme Paolo Gucci), Jeremy Irons (comme Rodolfo Gucci), Jack Huston (comme Domenico De Sole), Salma Hayek (comme Giuseppina « Pina » Auriemma) et Al Pacino (comme Aldo Gucci).

