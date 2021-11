Regardez la nouvelle formation de Vandenberg en direct pour la première fois

VANDENBERGLa nouvelle programmation de a fait ses débuts en direct hier soir (vendredi 12 novembre) au Planète Rockstock festival à Trecco Bay, dans le sud du Pays de Galles, au Royaume-Uni. Des images vidéo du concert sont disponibles ci-dessous.

Le mois dernier, VANDENBERG recruté Tapis Levén en tant que nouveau chanteur principal. Le puissant chanteur suédois est connu pour son travail avec Yngwie Malmsteen, BOUGIE et visites avec ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN, parmi beaucoup d’autres groupes.

VANDENBERG guitariste Adrien Vandenberg a commenté : « Dire que je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec Tapis Levén serait un euphémisme. C’est un immense privilège de travailler avec un chanteur de Tapisde calibre mondial, qui est tout aussi passionné par le rock kick-ass et aussi motivé et dévoué que moi. Une voix de signature unique en son genre, une présence sur scène imposante, très expérimentée mais aussi loin de fonctionner sur pilote automatique qu’humainement possible et un gars formidable.

« Tapis et je travaille sur nos nouvelles chansons pour le prochain VANDENBERG album au moment où nous parlons. Nous nous poussons et nous nous inspirons les uns les autres pour continuer à élever la barre et nous proposons des trucs formidables et très excitants. »

Tapis dit : « Je suis ravi de rejoindre VANDENBERG et d’enregistrer le nouvel album. Je suis fan depuis les années 80, et je suis honoré de partager bientôt la scène avec mes amigos néerlandais. »

VANDENBERGla programmation de 2021 est complétée par le bassiste Randy Van Der Elsen (des héros NWOBHM CHAR) et batteur Koen Herfst (EPICA et DORO).

« Je pense que l’ambiance que nous avons avec cette gamme turbocompressée est merveilleuse », conclut Vandenberg. « Nous ne sommes pas du tout un acte de nostalgie, essayant de recréer ce qui s’est passé toutes ces années. C’est un tout nouveau groupe dynamique avec un nom qui a un héritage, et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont cela s’est avéré. «

Dirigé par le maître guitariste Adrien Vandenberg, le quatuor hollandais a sorti trois albums de qualité entre le début et le milieu des années 80, à savoir le premier album éponyme de 1982 (générant le single américain à succès « Cœur brulant »), « En route pour une tempête » (1983) et « Alibi » (1985). Ils ont obtenu un succès commercial et ont obtenu de nombreux éloges. Le groupe a fait des tournées aux États-Unis, au Japon et en Europe en jouant avec des artistes comme OZZY OSBOURNE, EMBRASSER, SE RUER, SCORPION, MICHAEL SCHENKER et plus.

L’année dernière, VANDENBERG a sorti un nouvel album studio intitulé « 2020 ». Le LP mettait en vedette une personne d’origine chilienne Ronnie Romero au chant, un chanteur qui s’est forgé une formidable réputation ces dernières années avec Ritchie Blackmore‘s ARC-EN-CIEL. Il y avait aussi deux invités célèbres sur l’album, à savoir le bassiste Rudy Sarzo (SERPENT BLANC, OZZY OSBOURNE, ÉMEUTE CALME, DIO) et batteur Brian Tichy (SERPENT BLANC, OZZY OSBOURNE, ÉTRANGER, BILLY IDOLE). Alors que neuf des chansons ont été fraîchement écrites par Vandenberg lui-même, il y avait aussi une nouvelle interprétation de « Cœur brulant », peut-être l’hymne le plus célèbre du groupe.

Vandenberg a eu une carrière impressionnante. Il était membre de SERPENT BLANC pendant 13 ans au sommet de leur gloire, contribuant en solo sur leur tube n°1 « Ici, je recommence ». Il a passé de nombreuses années en duel avec Steve Vai à la guitare et est revenu pour de nombreuses réunions. Il faisait partie du supergroupe ÉDEN MANIQUE, et plus récemment sorti un certain nombre d’albums avec LES MOONKINGS DE VANDENBERG.

Vandenberg dit précédemment à propos de Van Der Elsen et Herfstles ajouts à VANDENBERG: « Koen est élu meilleur batteur de hard rock des Pays-Bas depuis plusieurs années. Il a le genre de feu dans le ventre qui ferait n’importe quel grand comme John Bonham et Ian Paice le sourire. Excité m’a été fortement recommandé et a beaucoup d’expérience. Comme Koen, c’est un brillant musicien. »



Vandenberg en direct au Planet Rockstock 2021 – Page officielle de l’événement Publié par Caryn Cook le vendredi 12 novembre 2021

Amigos ! Nous n’aurions pas pu rêver d’un « Welcome back you Dutch/Swedish fuckers » plus réconfortant que celui que nos amis anglais nous ont offert au festival Rockstock la nuit dernière ! Notre TRÈS PREMIÈRE FOIS SUR SCÈNE ENSEMBLE en tant que groupe ! Merci beaucoup au promoteur Jon et à son équipe formidable d’avoir si bien pris soin de nous et à la fantastique foule de rockeurs présents pour une soirée inoubliable ! En ce moment, nous organisons une afterparty modeste à l’aéroport de Brighton, même si le café n’a pas exactement la même ambiance festive et pétillante que le champagne royalement coulant dans notre loge après le spectacle.. ?Mais comme toujours : une fête est un état d’esprit! Passez un bon week-end les gars!☠️? #vandenberg #rockstock #hardrock #classicrock #matsleven #koenherfst #randyvanderelsen #adrianvandenberg johanvosmeijer #raymondtabak #ralphroelvink #willemwibobooltink Publié par Adrian Vandenberg le samedi 13 novembre 2021

