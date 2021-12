Regardez la nouvelle interview d’Hourlong Nardwuar de J. Cole

Le jour de Noël, Nardwuar a partagé une nouvelle interview avec J. Cole. Il s’ouvre sur un clip de Cole repérant Nardwuar dans les coulisses de Day N Vegas 2019, où il a promis d’organiser une interview l’année prochaine. Plus tôt ce mois-ci, ils se sont rencontrés dans un studio d’enregistrement basé à Santa Monica, en Californie, pour une conversation qui a duré presque une heure. Il présente des camées d’EarthGang et du producteur T-Minus. Regardez-le ci-dessous.

Cole a sorti son nouvel album The Off-Season plus tôt cette année. En 2022, son Dreamville Festival reviendra à Raleigh, en Caroline du Nord. Lisez « 5 plats à emporter du nouvel album de J. Cole, The Off-Season. »

