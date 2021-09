Regardez la nouvelle vidéo animée de Gentle Giant Talybont

Gentil géant ont publié une nouvelle vidéo animée pour « Talybont », que vous pouvez regarder ci-dessous. C’est la dernière nouvelle vidéo d’une chanson tirée du nouveau remix de Steven Wilson de l’album 1975 du groupe Main libre, lequel est dehors maintenant.

“Talybont” était l’un des nombreux morceaux de musique qui ont été écrits pour une version proposée sur grand écran du film Robin des Bois qui devait être tourné à l’époque, avec les acteurs Stanley Baker et Peter Finch.

“Le film de Robin des Bois n’a jamais eu lieu, mais certains morceaux de musique ont été écrits”, déclare le groupe. “Talybont” sur l’album Free Hand était censé faire partie de la bande originale.

Free Hand était le septième album de Gentle Giant, sorti à l’origine en juillet 1975. C’était le plus grand succès commercial de la carrière du groupe, atteignant le Top 40 des albums du magazine Billboard. Il représente l’aboutissement de la maturité du groupe, après les succès de In A Glass House et The Power And The Glory.

Steven Wilson a remixé Free Hand (comme il l’a fait avec la réédition de The Power And The Glory en 2014). La version remixée de l’album par Wilson sera publiée en Dolby Atmos, en son surround 5.1 et accompagnée de visuels animés personnalisés pour chaque piste sur Blu-ray.

De plus, le mix plat original, le mix quad original de 1975 et un mix instrumental seront tous inclus dans un CD digipak. Un double album vinyle sera également publié avec à la fois le mix plat original et la version remixée de Steven Wilson. Le premier pressage initial comprendra une version rouge transparente en édition limitée.

Gentle Giant a déjà publié des vidéos pour “His Last Voyage” et “Free Hand”.

Le mois dernier, le légendaire groupe de prog-rock a également partagé une série de clips de film 8 mm d’un spectacle qui aurait eu lieu à Cleveland, Ohio à partir de mai 1980 lors de la tournée du groupe pour leur dernier album Civilian, juste un mois ou deux avant que le groupe ne se sépare pour de bon.

Les clips, enregistrés à l’origine sans son, ont été révélés sur le site Web du Genesis Museum (les mêmes personnes responsables de la restauration des images du Bataclan de 1973 de Genesis) et ont été synchronisés avec l’audio avec un enregistrement en direct de la même tournée, en utilisant les pistes « Pour Nobody » et « Number One » par le fan de Gentle Giant CJ Irwin.

Écoutez le meilleur de Gentle Giant sur Apple Music et Spotify.