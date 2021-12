Regardez la nouvelle vidéo de Grimes pour « Player of Games »

Grimes a partagé le nouveau clip de sa chanson « Player of Games ». Le visuel est réalisé par Anton Tammi, avec une histoire et une direction créative de Grimes. Dans la nouvelle vidéo, Grimes affronte un personnage appelé le Roi des Ténèbres (joué par Andreï Pishchalnikov) ; ils se battent avec des épées et jouent aux échecs. Découvrez-le ci-dessous.

Grimes a sorti le « Player of Games » – qu’elle a coproduit avec Illangelo – plus tôt ce mois-ci. C’est aussi sur la bande originale de la dernière saison du jeu vidéo Rocket League.

Le mois dernier, Grimes a annoncé qu’elle avait formé le groupe de filles AI NPC, partageant une nouvelle chanson intitulée « A Drug From God ». Elle est également apparue en tant que juge dans la série de concours de chant Alter Ego. Son dernier album Miss Anthropocene est sorti en 2020.

