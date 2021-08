Regardez la nouvelle vidéo de la prise de vue inédite de George Harrison sur « N’est-ce pas dommage »

Un autre extrait inédit des sessions d’enregistrement pour George HarrisonL’inoubliable triple album de 1970 All Things Must Pass est sorti aujourd’hui (30).

Accompagné d’une nouvelle vidéo d’animation réalisée par Alan Bibby et Jonny Kofoed de la maison de création néo-zélandaise Assembly, il s’agit de la prise 27 de l’un des moments forts de l’album, “Isn’t It A Pity”. Le coffret très étendu, édition Super Deluxe de All Things Must Pass est sorti sur Capitol/UMe le 6 août.

La vidéo évocatrice adopte un style pictural avec des thèmes qui abordent des thèmes tels que l’inévitabilité mécanique du temps. Il capture l’esprit réflexif de la chanson via un collage d’images typiquement anglaises subverties par la nature. L’enregistrement alternatif est l’une des 17 prises qui figureront dans le coffret. “Isn’t It A Pity” figurait deux fois sur l’album original dans des versions très différentes, et est présenté dans la nouvelle version en trois incarnations supplémentaires non publiées, la démo studio originale et deux sorties.

La démo donne à l’auditeur un aperçu du degré de développement de la chanson, même à un stade précoce. L’atmosphère Take 27 a un caractère qui lui est propre, offrant une fenêtre sur le processus créatif de Harrison et les diverses expériences qu’il a faites avec les arrangements et l’instrumentation dans ses tentatives pour perfectionner la chanson. La prise est plus proche dans l’esprit de la version 2 de l’album original, prenant la chanson à un rythme légèrement plus lent et avec un arrangement simple et exquis.

L’édition du coffret du 50e anniversaire de All Things Must Pass a déjà reçu un sceau d’approbation enthousiaste par les magazines Uncut et Mojo. Uncut lui a donné une note de 10/10, notant : « Ce nouveau mix met à jour [Harrison’s] le meilleur travail d’aujourd’hui, avec plus de détails que jamais, tout en réussissant à conserver l’atmosphère qui lie ces 106 minutes ensemble.

Mojo a écrit : « La distance brumeuse du mix original a disparu, remplacée par une clarté et une définition que Harrison et Spector n’ont pas atteintes (ou recherchées) la première fois. Auparavant, il fallait, comme Spector pendant les playbacks, le monter très fort pour obtenir le plein effet. Plus maintenant. Ces mélanges viennent à vous.

