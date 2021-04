Regardez la nouvelle vidéo de Look At Me de John Lennon et Yoko Ono

Des séquences vidéo 8 mm intimes et inédites de John Lennon et Yoko Ono Lennon capturé à la maison en 1968 a été jumelé avec le tout nouveau mélange ultime de «Look At Me» pour une nouvelle vidéo passionnante.

Tourné par le caméraman William Wareing et son équipe, la vidéo «Look At Me» présente des images en noir et blanc et en couleur sur un film «home movie» Standard 8 filmé entre des prises de films de John et Yoko, «Film No. 5» («Smile ») (Conçu par Yoko) et« Two Virgins »(conçu par John et Yoko). Les bobines de film déterrées des archives de Lennono sont présentées ici pour la première fois, avec les images en noir et blanc et en couleur côte à côte, accompagnées du nouveau mélange étonnant de «Look At Me», qui est également disponible en streaming.

Dans la vidéo «Look At Me», sortie aujourd’hui en 4K via le John Lennon Estate, nous avons un aperçu de la vie de John & Yoko et des coulisses de leur tournage. Nous voyons John jouer de la guitare acoustique entre les prises, sa peau de batterie du Sgt. Poivrons couverture de l’album (conçue par Joe Ephgrave) et son piano droit psychédélique (peint par Marijke Koger et Simon Posthuma du collectif de design néerlandais The Fool), l’équipe de tournage prépare les plans, Yoko danse autour de la piscine pendant que Lennon joue de sa corde d’acier et un aperçu de leur vie domestique et du lien indéniable qui les unissait. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

« Look At Me » est le deuxième morceau à sortir du prochain John Lennon / Plastic Ono Band-The Ultimate Collection, due le 23 avril via Capitol / UMe pour célébrer les 50 ans du chef-d’œuvre transformationnel et influent de John. Le coffret de huit disques super deluxe est une expérience d’écoute immersive et profonde et une exploration en profondeur de ce que John a décrit comme «la meilleure chose que j’ai jamais faite».

Entièrement autorisé par Yoko Ono Lennon, qui a supervisé la production et la direction créative, et de la même équipe audio qui a travaillé sur Imagine – The Ultimate Collection, acclamée par la critique en 2018, y compris l’ingénieur triple Grammy Award Paul Hicks et les mixeurs / ingénieurs Rob Stevens et Sam Gannon, the Ultimate Collection place les auditeurs au centre du studio et explore les sessions d’enregistrement de l’album en 1970 aux EMI Studios 2 & 3, Abbey Road ainsi que les singles post-Beatles de Lennon, «Give Peace A Chance», «Cold Turkey» et « Karma instantané! (Nous brillons tous). » De la création au master final, les sessions sont explorées à travers des dizaines de démos inédites et rares, des répétitions, des extraits, des jams et des conversations en studio, révélant comment ces chansons bien-aimées ont vu le jour. Tout dans ce coffret expansif a été récemment mélangé à partir de zéro à partir de tout nouveaux transferts haute résolution 192 kHz / 24 bits. En plus des divers nouveaux mixages, l’ensemble contient 87 enregistrements inédits.

Cette collection historique, remixée et remasterisée comprend 159 titres sur six CD et deux disques audio Blu-ray pour plus de 11 heures passionnantes de musique et comprend deux cartes postales («Who Are The Plastic Ono Band?» Et «You Are The Plastic Ono Band ») Un« La guerre est finie! » une affiche et un livre relié complet de 132 pages avec des paroles, des photos rares, des images de boîtes à ruban, des souvenirs et des notes détaillées. Conçu et édité par Simon Hilton, le producteur de compilation et directeur de production de la série Ultimate Collection, le livre raconte l’histoire derrière chacune des chansons et la réalisation de l’album dans les mots de John & Yoko et les mots de ceux qui ont travaillé à leurs côtés, grâce à des archives et de nouvelles interviews.

Yoko écrit dans la préface du livre: «Avec les albums de Plastic Ono Band, John et moi avons aimé l’idée de cette réalité vraiment brute, basique et véridique que nous allions donner au monde. Nous influenions d’autres artistes, leur donnions du courage, donnions de la dignité à un certain style de vulnérabilité et de force qui n’était pas accepté dans la société à l’époque. C’était une révolution pour un Beatle de dire: « Écoutez: je suis humain, je suis réel. » Il lui a fallu beaucoup de courage pour le faire.

Cette édition élargie vraiment unique comprend les jams improvisés animés que John et le groupe joueraient entre les prises, démentant le sujet intense de l’album, et la session d’enregistrement en direct complète du LP compagnon de Yoko, Yoko Ono / Plastic Ono Band, qui pour le premier time présente les chansons dans leur durée et leur vitesse complètes et inédites, et comprend trois improvisations inédites.

Semblable à la précédente Ultimate Collection, l’ensemble offre une variété de nouvelles expériences d’écoute à la fois immersives et intimes, allant des tout nouveaux Ultimate Mixes de l’album intemporel, qui placent la voix de John au centre et améliorent le son, à les Elements Mixes, qui isolent et font ressortir certains éléments des enregistrements multipistes pour révéler des niveaux de détail et de clarté encore plus profonds, et les Raw Studio Mixes, qui permettent aux auditeurs de vivre le moment où John et le Plastic Ono Band ont enregistré chaque chanson, mixé brut et vivre sans effets, délais de bande ou réverbérations. The Evolutionary Documentary est un montage audio piste par piste unique qui détaille l’évolution de chaque chanson de la démo à l’enregistrement principal via des instructions, des répétitions, des enregistrements, l’exploration multipiste et le bavardage en studio. Les Blu-ray présentent une gamme d’options d’écoute, notamment un son haute définition de qualité studio 192 kHz / 24 bits en stéréo et des mixages surround 5.1 et Dolby Atmos enveloppants.

Plastic Ono Band sera également publié dans plusieurs configurations physiques et numériques simultanées, y compris en tant que 1CD qui comprend les mix ultimes de l’album original et les trois singles sans album et en tant que version 2CD ou 2LP étendue qui ajoute un disque d’extraits de chaque chanson.

John Lennon / Plastic Ono Band-The Ultimate Collection sort le 23 avril et peut être précommandé ici.