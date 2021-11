Regardez la nouvelle vidéo des Beach Boys « L’homme avec tous les jouets »

Une toute nouvelle vidéo a été partagée aujourd’hui (26 novembre) pour l’une des chansons de vacances les plus appréciées par les garçons de la plage avec leur son classique des années 1960, « The Man With All The Toys ».

Le clip coloré présente les paroles de la chanson ainsi que des images d’époque du groupe légendaire, se relaxant sur des planches de surf, des motos et dans d’autres scènes, ainsi que des images convenablement festives. Servant de carte de Noël du groupe et d’évocation affectueuse de leur éclat de jeunesse, il se termine par le message « Joyeux Noël des Beach Boys ».

« The Man With All The Toys » figurait sur l’album de Noël des Beach Boys, sorti en novembre 1964. La collection de vacances était déjà leur septième LP studio, sur une période d’un peu plus de deux ans depuis leur premier, Surfer Safari. La chanson a été écrite par Brian Wilson et Mike Love, qui ont partagé le chant principal, comme l’un des cinq originaux de la collection.

L’album comprenait également le single, le célèbre numéro des Beach Boys également écrit par Wilson et Love, « Little Saint Nick ». Il est sorti en 45 au début de décembre 1964, alors que le groupe figurait encore aux États-Unis avec « Dance, Dance, Dance ». Il a fait le tableau des célibataires de Cash Box et les listes de vacances de Billboard.

L’album de Noël des Beach Boys comprenait également les nouvelles chansons de Brian et Mike « Santa’s Beard », « Merry Christmas, Baby » et la composition solo de Wilson « Christmas Day ». Il présentait également leurs versions distinctives de l’éternel « Frosty the Snowman », « We Three Kings of Orient Are », « Blue Christmas », « Santa Claus Is Comin’ to Town », « White Christmas », « I’ll Be Home pour Noël » et « Auld Lang Syne ».

L’album a fait les charts Billboard Christmas en 1964, culminant au n ° 6, et est revenu dans le Top 10 sur cette liste en 1965, atteignant également des positions de sommet inférieures en 1966, 1967 et 1968. Il a été certifié or pour les expéditions américaines de la moitié. un million d’exemplaires en 1982.

