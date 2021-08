Regardez la nouvelle vidéo émeute de Sam Fender pour Howdon Aldi Death Queue

Sam Fender a partagé une vidéo pour le récent morceau de côté B, “Howdon Aldi Death Queue”. L’air fiévreux et frénétique, sorti en tandem avec le retour du single Seventeen Going Under, a déjà reçu une réaction frénétique en direct lors du premier spectacle en direct de la star en près d’un an la semaine dernière au Georgian Theatre de Stockton pour le Music Venue Trust. La nouvelle vidéo a été réalisée par Semera Khan et vous pouvez la regarder dans toute sa splendeur tumultueuse ci-dessous.

La légende du nord-est Robson Green apparaît dans la vidéo “Howdon Aldi Death Queue”, jouant un nettoyeur de magasin laxiste (aux côtés de l’acteur britannique Tom Brittney) dans le supermarché dans lequel Sam et son groupe ont fait irruption la nuit. Green, qui jette son balai pour grignoter le stock du magasin et joue à la guitare dans la vidéo, n’est pas étranger à l’industrie de la musique en tant que moitié du duo conquérant des années 90 Robson & Jerome. Plus récemment, Green a présenté Extreme Fishing, une émission dont Sam Fender est un fan de longue date.

Le nouvel album de Fender, Seventeen Going Under, sort le 8 octobre chez Polydor Records. Il a été enregistré à North Shields et produit avec Bramwell Bronte.

Presque deux ans depuis la sortie du premier album de Fender acclamé par la critique, Hypersonic Missiles a fait ses débuts au numéro 1 dans le classement des albums au Royaume-Uni, Sam prépare maintenant sa suite. Seventeen Going Under trouve Sam tournant le miroir sur lui-même; son adolescence et les épreuves et les tribulations de la croissance. C’est un voyage relatable qui traverse une jeunesse souvent mal dépensée, naviguant dans des relations tumultueuses avec les amis et la famille, et essayant de comprendre ce qui vient ensuite et comment y arriver. North Shields est la toile de fond omniprésente de ces vignettes profondément personnelles d’une jeune vie voyageant à bout de souffle de zéro à soixante, tirant sur les pauses et revenant de là où il a commencé. Au cours de l’enregistrement, ces chansons époustouflantes racontent tous les souvenirs chéris, les rencontres difficiles et les événements que Sam ne peut pas ignorer.

Alors que Seventeen Going Under est un disque plus intensément personnel que Hypersonic Missiles, il n’a rien perdu du sens aigu de l’observation de Sam Fender. C’est un record courageux. Un record de défi. Un record festif et inspirant aussi. Comme seuls les grands auteurs-compositeurs peuvent le faire, Sam transforme sa propre expérience en un art qui parle et résonne avec nous tous. Ce sont des chansons simples mais époustouflantes qui vont directement au cœur et directement du cœur.

Sam Fender déclare : « Cet album est une histoire de passage à l’âge adulte. Il s’agit de grandir. C’est une célébration de la vie après les épreuves, et c’est une célébration de la survie.

Précommandez Seventeen Going Under.