Regardez la nouvelle vidéo officielle du jam de Bob Marley

Une nouvelle vidéo officielle pour Bob Marley’s chanson classique, “Jamming” a été créée pour marquer la Journée internationale du reggae aujourd’hui. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La toute nouvelle vidéo “Jamming” réinvente les séquences de performances en direct capturées au Music Hall de Boston le 8 juin 1978. Avec une animation et un montage personnalisé jamais vu auparavant, la vidéo met en lumière chaque membre des Wailers et leur énergie rayonnante sur scène, y compris le i-Trois qui sont symbolisés par trois petits oiseaux partout.

Les illustrations et l’animation de la nouvelle vidéo « Jamming » sont de Danny Sangra, tandis que le montage a été réalisé par Gabriel Bendaña et Kelly Mahan était la directrice de la création et la commissaire.

“Jamming” figurait à l’origine sur l’album phare de 1977 de Bob Marley et des Wailers, Exodus. La chanson apparaît également sur l’album de compilation méga-vente Legend. La chanson a été rééditée 10 ans plus tard en hommage à Bob Marley et a de nouveau été un hit, comme aux Pays-Bas, où elle a été classée dans les charts pendant 4 semaines. En patois jamaïcain, le mot « jamming » fait référence à une réunion ou à une célébration.

L’épouse de Bob Marley, Rita Marley, a interprété la chanson lors du concert hommage Marley Magic: Live In Central Park At Summerstage. Les enfants de Marley, Ziggy Marley et les Melody Makers, ont interprété la chanson lors de leurs concerts. Leur version live de la chanson apparaît sur le concert CD/DVD Live Vol. 1 et Ziggy Marley et les Melody Makers Live.

L’une des sorties les plus importantes de Marley, Exodus a incorporé des éléments de blues, de soul, de rock britannique et de funk. Contrairement aux albums précédents des Wailers, Exodus s’est éloigné thématiquement de la narration cryptique; au lieu de cela, il tourne autour des thèmes du changement, de la politique religieuse et du sexe. L’album est divisé en deux moitiés : la première moitié tourne autour de la politique religieuse, tandis que la seconde moitié se concentre sur les thèmes du sexe et du maintien de la foi.

L’album a été un succès à la fois critique et commercial; il a reçu des certifications d’or aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, et a été l’album qui a propulsé Marley au rang de célébrité internationale. En 2017, Exodus a été remasterisé et réédité pour son 40e anniversaire.

