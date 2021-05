Regardez la performance 2018 de Metallica à Lincoln, Nebraska dans le cadre de la série de concerts en streaming

En l’honneur du Mois du don, METALLICA a ramené sa série de concerts, “#MetallicaMondays”, où le groupe diffuse un spectacle complet en direct pour les fans sur le groupe Youtube chaîne et sur Facebook toutes les semaines.

L’événement spécial, d’une nuit seulement, le lundi 24 mai en vedette METALLICALe concert du 6 septembre 2018 à Lincoln, Nebraska, tourné sur la jambe nord-américaine du “WorldWired” tournée, y compris une performance très rare de “The Unforgiven III”.

L’émission a été créée le Youtube et Facebook et peut être consulté ci-dessous.

Et comme tout METALLICA‘s #MetallicaMondays montre l’année dernière, celui-ci présentait des collectes de fonds simultanées sur les deux plates-formes pour le Tout entre mes mains Mois de dons bénéficiant Nourrir l’Amérique et Soulagement direct.

Août dernier, METALLICA a annoncé avoir levé plus de 100000 $ grâce à sa série de concerts en streaming #MetallicaMondays pour son Tout entre mes mains fondation.

METALLICA a lancé la série hebdomadaire gratuite au début de la pandémie COVID-19 comme un moyen de fournir des divertissements «en direct» à leurs fans alors que l’industrie du concert fermait. Après plus de cinq mois de partage de performances complètes couvrant toute la carrière du groupe – de 1983 à 2019 – METALLICA a clôturé la série en août avec une émission en 2017 de Mexico.

Si vous avez manqué l’un des spectacles ou si vous souhaitez simplement les revivre, vous pouvez les regarder à la demande sur METALLICAde Youtube canal.

METALLICA chanteur James Hetfield a révélé en mars dernier que le groupe avait écrit «plus de 10 chansons» pour le suivi de 2016 “Câblé … pour s’autodétruire” album.

“Câblé … pour s’autodétruire” a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums Billboard 200, se vendant à 291 000 exemplaires dans sa première semaine de sortie.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).