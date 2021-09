Regardez la performance de Metallica pour ‘Global Citizen Live’, un concert mondial pour lutter contre la pauvreté dans le monde

METALLIQUE joué les chansons “Pour qui sonne la cloche” et “Trèfle sans feuilles” lors de son spectacle du 24 septembre au Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky en tant que contribution à la Citoyen global livestream, un événement caritatif mondial qui a été diffusé pendant 24 heures dans le monde entier sur Pomme Musique, Apple TV application, Youtube et Twitter. Vidéo de METALLIQUELa performance de est disponible ci-dessous.

METALLIQUE précédemment déclaré : « Nous sommes honorés de soutenir le travail que nos amis de Citoyen global jour après jour pour aider à faire de la planète un endroit meilleur.”

Citoyen global, une organisation internationale de défense des droits, a organisé des événements et des spectacles sur six continents le 25 septembre pour aider à unir le monde dans le but de défendre la planète et de vaincre la pauvreté. L’émission comportait des événements musicaux simultanés en direct dans des villes telles que Rio De Janeiro, Brésil; Lagos, Nigéria; Londres, Angleterre; Paris, France; Sydney, Australie; Séoul, Corée du Sud; et Los Angeles et New York aux États-Unis

De retour en 2016, METALLIQUE a joué un set abrégé au Citoyen global festival à New York. L’événement gratuit sur la grande pelouse de Central Park diffusé en direct sur MSNBC.

“J’aime mes fils. Je veux qu’ils ‘héritent de la Terre'” METALLIQUE le batteur Lars Ulrich dit au moment de la participation du groupe à l’événement. “Nous attendons toujours que les générations futures résolvent les problèmes… Je veux que les législateurs et les lois imposent des changements. Rien d’autre ne protégera ce monde pour mes fils.”

Concernant METALLIQUEle travail philanthropique de, Ulrich a déclaré : « Nous faisons autant que possible… Le plus difficile avec ce genre de choses est de trouver le bon équilibre entre la façon dont vous vous exprimez à ce sujet, car parfois, lorsque vous en parlez vraiment, il peut y avoir une peur de … juste en train de chanter notre propre klaxon. “

Demandé pourquoi METALLIQUE voulait jouer à Citoyen global, Ulrich dit au Poste de New York dans une interview de 2016 : « Le festival est sur notre radar depuis quelques années. Je regardais [Stephen] Colbert l’année dernière et Hugh Evans [co-founder of Global Poverty Project] sortit de. J’ai été très impressionné par sa passion et sa personnalité. Pas pour classer les bienfaiteurs, mais parfois on se demande s’il y a une arrière-pensée. Mais il a un sérieux qui est très contagieux. Et il y a un ton politiquement neutre dans ce qu’il fait.”



