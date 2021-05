Regardez la performance Swinging 1968 d’Ella Fitzgerald sur ‘Ed Sullivan’

Les archives du Ed Sullivan Show se sont rouvertes pour révéler une glorieuse performance de 1968 de Ella Fitzgerald. La chaîne YouTube officielle de l’émission accueille désormais la version entraînante du styliste vocal hors pair de “You’ll Have To Swing It (M. Paganini)” dans l’édition du 28 avril 1968.

Le clip est d’autant plus fascinant qu’il ouvre une fenêtre sur l’extraordinaire carrière de l’interprète puisque la chanson, écrite par le compositeur new-yorkais (et plus tard le réalisateur oscarisé) Sam Coslow, était déjà étroitement associée à Fitzgerald depuis plus de 30 ans.

Elle a d’abord chanté le numéro, à l’origine intitulé « (Si vous ne pouvez pas le chanter), vous aurez à le balancer », en 1936, dans ses premières années avec Chick Webb et son orchestre. C’est devenu l’une des principales vitrines de son set live pour son chant scat. Sorti par Decca, il a brièvement figuré dans les palmarès des chansons les plus vendues de Billboard, puis Fitzgerald l’a de nouveau inclus dans la setlist de son album live Ella In Hollywood de 1961.

Parmi diverses interprétations sur plusieurs décennies, “You’ll Have To Swing It” a été coupé par des artistes tels que les Mills Brothers, Dee Dee Bridgewater (sur son ensemble hommage 1997 Dear Ella) et par Patti Austin sur son album 2002 For Ella. Austin l’a également interprété avec Natalie Cole lors d’un concert hommage à Ella en 2007; la même année, Cole l’enregistre avec Chaka Khan pour We All Love Ella : Celebrating the First Lady of Song. Céline Dion a également interprété la pièce durable lors de sa résidence à Las Vegas entre 2011 et 2015.

Un visiteur fréquent de The Ed Sullivan Show pendant de nombreuses années, Fitzgerald a partagé du temps sur cette édition de 1968 avec le duo comique mari et femme Stiller & Meara (les parents de la star moderne Ben Stiller) et l’acteur et chanteur irlandais Richard Harris. À l’époque, Harris était sur le point d’entrer dans les charts américains avec son enregistrement définitif de “MacArthur Park” de Jimmy Webb.

Écoutez le meilleur d’Ella Fitzgerald sur Apple Music et Spotify.