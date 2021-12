Regardez la première bande-annonce appropriée de la série télévisée en direct de Halo ici

Nous avons eu notre premier regard sur le très retardé et torturé Série télévisée Halo projet de retour à la vitrine du 20e anniversaire de la Xbox en novembre. Ensuite, nous avons eu un autre bref teaser plus tôt cette semaine. Maintenant, nous y sommes enfin parvenus – nous avons une vraie putain de bande-annonce.

Pardonnez les dramatiques, mais la route a été longue pour que cette série de neuf épisodes se prépare à être déployée. La série a connu un développement assez difficile et a même perdu Steven Kane – showrunner de la série produite par Paramount – plus tôt cette année. Il n’a tout simplement pas été facile de faire sortir Halo du pad et de l’afficher à l’écran.

Mais, tout est derrière nous maintenant : jetez un œil à la toute nouvelle bande-annonce de la série télévisée Halo ci-dessous.

Ce n’est que le commencement. #HaloTheSeries en streaming 2022, exclusivement sur @ParamountPlus. https://t.co/BIoy9kATzY pic.twitter.com/cl7JuapgVc – Halo sur Paramount+ (@HaloTheSeries) 10 décembre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le spectacle présente Pablo Schreiber d’American Gods comme l’homme derrière le casque emblématique, avec Natascha McElhone rejoignant le casting en tant que Dr. Catherine Elizabeth Halsey (la « maman » de Master Chief) et l’actrice de Cortana, Jen Taylor, reprendra son rôle pour le spectacle, trop. Elle peut à nouveau apporter une partie de cette énergie de mère/petite amie au pauvre homme torturé dans l’armure assistée.

L’émission sera diffusée sur Paramount Plus aux États-Unis, et il n’y a toujours – d’une manière ou d’une autre – aucune date de diffusion réelle pour cette fichue chose.