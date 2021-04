Regardez la première bande-annonce de BritBox Mystery ‘Grace’, de ‘Endeavour’ Creator (VIDEO) ⋆ .

Oxford, Yorkshire, Shetland… Les lieux atmosphériques ne manquent pas pour poser un mystère britannique, comme le montre le premier regard exclusif de TV Insider sur la bande-annonce de BritBox’s Grace.

Située et filmée sur place dans la ville côtière anglaise de Brighton, la nouvelle série met en vedette John Simm (de Doctor Who et Life on Mars) dans le rôle du surintendant détective Roy Grace, un policier paria qui se fait une chance de se racheter.

Grace se compose de deux mystères de 90 minutes adaptés par l’écrivain vétéran d’Endeavour Russell Lewis des romans de Peter James Dead Simple et Looking Good Dead. L’ancienne première le 27 avril sur le service de streaming; ce dernier, qui présente également Craig Parkinson de Line of Duty, fait ses débuts le mardi 4 mai.

Le premier épisode commence avec Grace reléguée au service des affaires judiciaires en raison de ses méthodes peu orthodoxes de résolution de crimes. Sans surprise pour un détective télévisé, il est également hanté par son passé – la disparition de sa femme six ans plus tôt.

Mais Grace a la chance de gérer une affaire brûlante lorsqu’un collègue, le sergent-détective Glenn Branson (Richie Campbell de Small Axe), lui demande de l’aider à trouver un futur marié qui a disparu après une blague d’enterrement de vie de garçon. Ce qui ressemble à un cas assez simple, cependant, devient beaucoup plus compliqué à mesure que l’enquête de Grace et Branson s’intensifie.

Regardez la bande-annonce ci-dessus!

Grace, Première série, mardi 27 avril, BritBox