Regardez la première bande-annonce de Juicy pour Jen Shah Arrest ABC News Special

Eh bien, c’est Shah-cking.

Grâce au nouveau documentaire d’ABC News et Hulu Original The Housewife & the Shah Shocker, présenté en première le lundi 29 novembre, nous examinons de plus près Jen chah‘s problèmes juridiques. La reine des abeilles Real Housewives of Salt Lake City est au centre d’une véritable enquête spéciale sur le crime axée sur son arrestation en mars pour avoir prétendument dirigé un programme de télémarketing ciblant les personnes âgées. Jen a plaidé non coupable à des accusations fédérales en avril.

Et, la rencontre de Jen avec le FBI et son arrestation ont été capturées par les caméras de télé-réalité Bravo dans l’épisode RHOSLC digne d’OMG qui a été diffusé le 14 novembre.

« Pendant tout le temps qu’elle tournait la série, les forces de l’ordre enquêtaient sur elle », révèle un commentateur dans la bande-annonce du prochain Shah Shocker.

Alors que Jen semblait être la parfaite « femme au foyer » parfaite pour les fans, sa vie personnelle était « plus folle que quiconque aurait pu le deviner », comme le laisse entendre le teaser explosif.