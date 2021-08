Regardez la première bande-annonce du film de concert de Billie Eilish plus heureux que jamais

La première bande-annonce officielle a été partagée pour Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles, un nouveau film de concert de Billie Eilish à venir à Disney+. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Le film présente également des éléments animés, notamment des plans d’Eilish ressemblant à des dessins animés, entrecoupés de séquences réelles. Il devrait arriver le 3 septembre dans le monde entier.

Le film, réalisé par Robert Rodriguez et Patrick Osborne, verra l’artiste lauréate d’un Grammy interpréter son deuxième album Happier Than Ever dans son intégralité au Hollywood Bowl de Los Angeles, avec son frère Finneas et le Los Angeles Philharmonic parmi les invités se joignant à la vitrine cinématographique en direct.

Plus heureux que jamais vendu le reste des 10 meilleurs albums au Royaume-Uni combinés plus tôt ce mois-ci, remportant à Eilish son deuxième numéro un au Royaume-Uni.

“C’est un film de concert, mais c’est aussi une histoire en même temps, cette sorte de belle version du vieux Hollywood”, explique la chanteuse en voix off. « Et le Hollywood Bowl ? C’est intemporel.

Eilish a récemment annoncé ses premières parties pour les dates britanniques et irlandaises de sa prochaine tournée. Jessie Reyez, Jungle, Arlo Parks et Girl In Red rejoindront la star pour les concerts, qui débuteront en juin 2022.

Eilish est également fortement répandu pour être la tête d’affiche du festival de Glastonbury l’année prochaine. Il a été remarqué que les spectacles de juin mènent jusqu’au week-end de Glastonbury. Elle est maintenant répertoriée comme « À confirmer » sur le forum eFestivals et la liste des rumeurs.

L’artiste et auteur-compositeur sept fois primée aux Grammy Awards a également confirmé qu’elle poursuivrait son travail avec le partenaire de développement durable REVERB pour son “Happier Than Ever, The World Tour”, avec le Billie Eilish Action Village face aux fans à chaque spectacle qui sera se concentrer sur l’action climatique et la justice climatique, en accueillant et en soutenant le BIPOC et les organisations environnementales dirigées par des femmes, ainsi qu’un programme complet via la prochaine campagne Music Climate Revolution de REVERB.

