Regardez la première bande-annonce du gameplay de Hellblade 2: Senua’s Saga ici

Cela fait deux ans que nous avons vu pour la première fois Senua’s Saga: Hellblade 2 révélé sur scène aux Game Awards, et maintenant – pour marquer l’anniversaire de l’occasion – nous avons une toute nouvelle bande-annonce de gameplay pour le jeu.

La chose la plus frappante à propos de la remorque? Cela a l’air ridicule; vous ne croiriez pas qu’il a été capturé dans le moteur si le développeur Ninja Theory ne vous avait pas assuré que c’était le cas. Conformément au jeu précédent, nous voyons un monde ancien habité par ce qui pourrait être des créatures mythiques ou des inventions de la pauvre Senua alors qu’elle erre dans la nature avec ses parents.

Jetez un œil à la bande-annonce ci-dessous.

Il y a beaucoup de travail qui a été fait pour rendre le jeu aussi beau ; l’équipe de développement travaille sur la capture de mouvement, en particulier sur le combat. Selon le directeur créatif Tameem Antoniades, le combat sera « réel et brutal ». Le personnel veut que ce soit authentique, donc les animateurs et l’acteur jouant Senua ont suivi un entraînement au combat au cours des deux dernières années pour que tout semble encore plus authentique.

Le jeu n’a toujours pas de date de sortie solide, mais il vise une sortie sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC à chaque lancement.