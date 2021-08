Regardez la première d’une série de featurettes ‘Feel Flows’ pour le nouvel ensemble Beach Boys

Le premier d’une série de featurettes Feel Flows a été partagé aujourd’hui (18) pour marquer la sortie prochaine du Les garçons de la plage coffret Feel Flows – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971.

La collection présentera des versions nouvellement remasterisées des albums Sunflower et Surf’s Up dans un ensemble de 135 pistes comprenant 108 pistes inédites. L’ensemble 5CD et numérique se concentrera sur une période influente et transitoire dans l’histoire du groupe. Il ajoutera des enregistrements en direct, des promotions radio, des versions alternatives et des mixages, des pistes d’accompagnement isolées et des versions a capella, tirées des sessions des deux LP.

Le premier clip de la série Feel Flows est le chapitre 1 : I See Love, et est décrit comme « une exploration visuelle de cette période métamorphique et très influente de 1969-1971 de la carrière légendaire du groupe ». Il met l’accent sur les changements que les Beach Boys traversaient à ce moment-là, leur travail très éloigné des succès du surf et de la voiture de leurs premières années.

La featurette comprend des séquences d’époque et des photographies du groupe en studio et ailleurs, commençant par les mots « Alors vous pensez que vous connaissez les Beach Boys ? En 1970, les Beach Boys avaient changé. Que se passe-t-il quand le son d’une génération grandit ?

D’une durée d’un peu moins de cinq minutes, le film comprend également un court clip vidéo de Bruce Johnston, qui est également présenté en audio, tout comme Brian et Carl Wilson, Mike Love et Al Jardine. Ils discutent de la fabrication de l’album Tournesol et comment les Beach Boys sont devenus plus démocratiques à cette époque, en prenant en compte les contributions de tout le groupe. Le résultat a été un disque qui a été sous-évalué lors de sa sortie initiale en août 1970, n’atteignant que la 151e place des charts américains, mais est devenu l’un de leurs disques les plus importants et les plus encensés par la critique.

