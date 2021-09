Regardez la première passe TD folle de JJ McCarthy

in

On dirait que le Michigan cherche une option légitime au poste de quart depuis des années.

Après samedi, cependant, il semble qu’ils pourraient en avoir un pour l’avenir. Leur quart-arrière de première année JJ McCarthy avait l’air incroyable à ses débuts lors de l’explosion à domicile du Michigan dans l’ouest du Michigan.

Sur un troisième et 25, McCarthy a reculé et a été poussé hors de la poche. Il a couru vers le côté droit du terrain et examinait toujours ses options alors qu’il était poursuivi.

Puis, tout d’un coup, il a regardé en arrière à travers le terrain et a lancé une fléchette absolue dans le sens opposé qui a flotté directement dans les mains de son récepteur.

Atterrissage. Daylen Baldwin. Le premier tirage TD de la carrière de McCarthy dans les livres.

JJ McCarthy, bienvenue au football universitaire pic.twitter.com/XdbGI5nvBt – Michigan Moments (@UofMMoments) 4 septembre 2021

Tout le monde était tellement impressionné.

lol jj mccarthy va être amusant – Scott Bell (@sbell021) 4 septembre 2021

Nous avons donc appris aujourd’hui que JJ MCCarthy a la force des bras de Joe Milton avec la précision de Drew Brees – ᗩᑎT ᗯᖇIGᕼT (@itsAntWright) 4 septembre 2021

Je ne sais pas comment expliquer ce que je veux dire par là, mais cette pièce de JJ McCarthy est le seul espoir que le Michigan ait jamais de battre l’Ohio Statepic.twitter.com/ilVv2uWuC1 – nolan bianchi (@nolanbianchi) 4 septembre 2021

JJ McCarthy a lancé cette balle de la ligne de touche droite à la ligne des 27 verges à la ligne de touche gauche à la ligne des 36 verges. C’est comme un milliard de mètres, n’est-ce pas ? – Jordan Strack (@JordanStrack) 4 septembre 2021

JJ MCCarthy est légitime. Le Michigan a peut-être non seulement trouvé son QB, mais il en a peut-être deux avec MCCarthy et Cade McNamara sur la liste. #GoBlue – Craig D. Schroepfer (@CDSWCCO) 4 septembre 2021

Je ne suis JAMAIS du genre à réagir de manière excessive, mais JJ McCarthy a lancé la meilleure passe de tous les temps – Hank Greening (@hankgreening) 4 septembre 2021

C’est juste trop bon. Bienvenue au football universitaire, JJ McCarthy.

Regardez notre série de déballage de baskets, Livraison spéciale