Regardez la première performance en direct de The Agonist en près de deux ans

Équipe Montréal Métal a mis en ligne une vidéo de L’AGONISTEConcert du 17 décembre au Théâtre Corona à Montréal, Québec, Canada. L’événement, qui comprenait également des têtes d’affiche CRYPTOPSIE avec LE GRAND SABATINI, MUTATION NÉCROTIQUE et BRLER L’OPPRESSEUR, marqué L’AGONISTEpremière représentation en direct de près de deux ans.

L’AGONISTE a sorti un nouvel EP, « Des jours avant que le monde ne pleure », en octobre via Disques de napalm. L’effort a été produit par Christian Donaldson, qui a déjà travaillé avec AU-DELÀ DE LA CRÉATION, CRYPTOPSIE et ICNE MIDÉRÉ.

Dans une interview avec Heavy Music HQ, le chanteur Vicky Psarakis a déclaré à propos de la réalisation de l’EP: « Je ne peux pas dire que le processus était différent de d’habitude. La seule chose qui était difficile était de traverser la frontière et de devoir mettre en quarantaine pour enregistrer ma voix. Je suis la seule personne du groupe qui réside aux États-Unis et il y avait de sérieuses restrictions de voyage à l’époque. »

Vicky a poursuivi en disant que « Des jours avant que le monde ne pleure » est un conte conceptuel inspiré d’expériences vécues. « Cela parle du voyage d’un personnage dans l’au-delà et des nombreuses étapes jusqu’à ce qu’il soit ramené sur cette terre », a-t-elle déclaré. « C’est une histoire fictive, remplie de mes propres émotions et croyances personnelles, et les paroles sont écrites d’une manière très pertinente, même si vous n’avez aucune idée du concept général. »

L’AGONISTE est:

Vicky Psarakis – Voix / Piano



Danny Marin – Guitare



Pascal Jobin – Guitare



Chris Kells – Basse



Simon McKay – Tambours



Mots clés: l'agoniste

